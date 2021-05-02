中國狗和外國狗可以無障礙溝通嗎？吠聲不同　但這噁心動作無國界

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-05-02 14:30

之前看到一個討論，外國狗狗和中國的狗狗，能夠無障礙進行溝通嗎？其實現在很多人養的，都是外國的品種狗，泰迪犬、金毛、拉布拉多、哈士奇、柯基等，哪種狗狗不是外國的狗狗，還不是跟中華田園犬玩得歡。如果你要說的是在中國長大的狗狗，能不能和在外國長大的狗狗，進行無障礙的溝通，其實也是可以的，因為牠們共用全世界通用語言：肢體語言。

外國狗狗和中國狗狗共用的一套打招呼方式

狗狗見面的第一件事，說起有點噁心，就是互相聞屁屁。狗狗的嗅覺比較靈敏，能通過嗅聞體味來獲取另一隻狗狗的信息。而肛門腺，則是狗狗體味的重要來源！我們可能聞狗狗的屁股，是非常噁心的事情，然而在狗狗的鼻子中那是充滿了各種信息的味道。如果打比方的話，大概就像我們去翻閱別人的朋友圈一樣，其中得知新朋友的興趣愛好和習性。

狗狗聞了對方的肛門腺，就能知道另一隻狗狗的狀態，判斷對方的年齡、性別、身體狀況如何、發情狀況等。外國狗狗和中國狗狗相遇，第一件事也是互相聞對方的屁屁，了解對方的信息，之後才會有進一步交往的可能。如果一隻狗狗並不想被繼續交往，但另一隻狗狗還堅持要去聞牠的屁股，基本上接下來就會吠叫警告，之後就是攻擊。如果確定了可以交往，狗狗會使用自己的肢體語言進行交流。

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狗狗的肢體語言相同

以前在野外的時候，地方空曠吠叫的聲音可能傳很遠，也會吸引捕食者的注意。聲音傳播很遠，不利於狗狗的生存，所以狗狗更多的使用肢體語言進行溝通。吼、叫、嗚嗚叫、吼、咆哮等等，都是狗狗語言系統的一小部分。狗狗更多用肢體語言，牠們的耳朵、眼睛、身體姿勢、尾巴搖擺的情況等等表達自己的意思。

狗狗有一些日常的肢體語言，尾巴的擺動都能表示很多意思。輕微的擺動，幅度都很小，通常在問候時被視為試探性的“你好”；屁股跟著尾巴一起擺動，意味著狗狗高興，也是一種避免衝突的表達“我並沒有危險，別害怕”；高速幅度小的擺動，狗將要做某事的信號，通常是奔跑或者攻擊。

還有狗狗的安定信號，這套也是狗狗通用語言，本身的存在是為了避免衝突，很多狗狗會用這些安定信號進行溝通。如果狗狗遠遠看到另一隻狗狗的尾巴，明顯就是不歡迎牠的信號，牠也不會貿貿然上去。我們通過聽到和看到的東西，也可以學會一些明顯的狗狗語言，像狗狗頻繁舔嘴唇、眼神飄忽、打哈欠都會是狗狗緊張壓力的表現。當狗狗感到焦慮、困惑或壓力時，牠們經常打哈欠，有時候當遇到新朋友時也會打呵欠，發出鎮靜信號。這些肢體語言，都是在狗狗出生後的幾個月裡，狗媽媽交給牠們的基本常用語言。

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狗狗其實是通過吠叫的聲調、頻率、長度等 判斷對方說什麼

就算狗狗來自不同地方，吠叫有不同（其實是有細微不同），但牠們還是可以聽出對方的意思。因為牠們是通過對方吠叫聲的聲調、頻率、長度等，來判斷對方究竟在說什麼。通常，低沉的聲音是警告，比如低吼的聲音越低表示狗狗越警惕，也越容易發生攻擊。而高亢的聲音是友好的。較短的吠叫更多表示恐懼或驚訝，而較長的聲音聽起來比較沉穩，不是很著急。連續的吠叫聲表示激動或興奮，比如看到主人回家了，或者家裡有客人到來。

要是你說外國狗狗聽不懂你說的話，那是人的問題，而且只要經過訓練，狗狗也可以聽懂外國話。所以很多訓犬師，在訓練狗狗的時候會加上手勢指令，就是為了讓狗狗不管遇到什麼人，只要一個手勢牠就能乖乖聽話。所以對於狗來說是不分國界的，只要能看懂對方肢體語言，就能無障礙溝通。

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