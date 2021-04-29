主人外出後喵星人會做乜？偷拍合集揭暖心真相　原來唔止狗狗會咁

撰文： 貓來了 最後更新日期： 2021-04-29 17:30

對於回家過年、不能陪伴貓的內地鏟屎官們來說，大家也要離開自家貓一頭半月；喵先生我也是，每每想到家裡的貓自己在家，都會趕緊打開家裡的攝像頭叫叫牠、陪陪牠。經常看攝像頭我才發現，原來我不在家的日子，貓貓一直在等我啊！

前段時候「貓來了」向大家徵集了攝像頭裏的留守貓，今天我們一起來看看貓自己在家的時候，都在幹什麼吧～（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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都說貓養不熟，但只有養貓的人才知道貓只是只認自己的鏟屎官而已。

如果說狗子對人的告白是：我要每時每刻都黏著你。那貓咪對我們的告白就是：如果你6點下班，我從3點就開始等你。

等大家回去了，別忘了好好抱一抱、親一親、擼一擼那隻一直在等你的毛孩子！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】