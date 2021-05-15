以平凡物品變出奇幻小人國　日本神級手藝人終達成10年一日一新作

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

田中達也的名字，興許有不少人聽說過了，還沒有聽過這個名字的人裏，要是看到作品的話，也許也能有個印象了。

這位日本藝術家，說他是無數人在互聯網上的微縮模型啟蒙老師也不為過。在田中大神的手下，好像任何東西都能成為他的「小人國」中的道具……

終於堅持足10年　有日曆為證　點圖看看田中達也的夢幻作品及背後故事▼▼▼

+26
+26
+26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在每一個日期上，田中都PO了一張自己當天的創作成品，從2011年4月決定要製作這份微型日曆開始至今，已足足10年。對於粉絲和路人來說，田中達也的微縮模型，可能只是無聊時的一種消遣，看着覺得挺好玩，也會驚嘆一下作者真厲害。

10年的時間，無數新粉絲在網絡上知道和喜歡上他，也有一些網友慢慢不再關注他的網站，不再經常看他的新作品。但是不管你看或者不看，關心或者不關心，那本微型日曆它就在那裏，田中達也每天準時上去更新，他的小人國裏，每天都在上演着不一樣的故事。

延伸閱讀：患怪病藝術家　陰暗筆觸繪畫街景　目標畫盡英國66個城市面貌（點擊放大瀏覽）

+16
+16
+16

延伸閱讀：韓國插畫家曝光Starbucks女神私生活？　紙杯化身日記記錄生活（點擊放大瀏覽）

+12
+12
+12

延伸閱讀：女體與蔬果結合的夢幻美感　90後美女攝影師靠另類自拍闖出一片天（點擊放大瀏覽）

+17
+17
+17
捷克農村9旬婆婆繼承亡友遺志　堅持30年用畫筆將平凡小鎮變天堂
神還原爆紅「口罩貓」　日本手作達人因一個機緣決定無私義助武漢
村上隆有破產危機　最懂遊走藝術與商業之間的他　怎被疫情擊倒？
填補台灣美術史的空白　台美術館特展現存日據畫作
古人物擬人化：台北故宮推出原創劇集「故事宮寓」
【美國示威】英國塗鴉大師Banksy發布新作聲援　重要訊息藏畫中
這梵高臨摹品竟出自山村婆婆之手　80歲才出道開畫展證追夢不怕遲

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。