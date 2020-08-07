女體與蔬果結合的夢幻美感　90後美女攝影師靠另類自拍闖出一片天

只要你看過她的自拍，就會足夠相信，「子千」身上由內自外散發出來的這種被視為珍貴禮物的力量與自信。如果是自拍，你會用什麼樣的方式來定義它？在朋友圈日常動態裡，我們可能會用日系、港風這些濾鏡拍下精緻的大頭貼；在旅行途中，我們可以用上自拍杆、三腳架來記錄與城市地標的合影……但像下面這樣的自拍，你嘗試過嗎？

雖然是自拍，但彷彿照片之中的主角並不是只有女孩獨自一個人。「人與自然的共生」是子千作品中最吸引人的一個主題。在這些作品裡，子千借助鮮花綠葉來共同完成一幅充滿想像力的畫作般的照片，也展現著女性身體天然散發的柔軟魅力（點擊放大瀏覽）：

+ 19 + 18 + 17

「我試圖在作品中尋求一種人與自然和諧相處，並飽含平和情緒的狀態，因為在這種共生的狀態中，美才會得到最大的體現。」這些簡約乾淨而又純粹飽滿的局部肢體自拍，卻在網上給許多女孩帶來了關於「自愛」的另一種啟發和力量。就像是子千傳達給女性朋友們的這種理念：「女性一定要愛自己，我的看法是別太把別人當回事，有時候也別太把自己當回事，這樣才不至於想太多或期盼太多，而忽略了眼前的小美好。」而自愛最重要的第一步，就是接納和珍愛自己的身體。

碩士畢業於悉尼科技大學，念的是傳播管理專業——在走上自由攝影師這條路之前，劉子千的生活可以說與專業攝影毫無關聯。畢業的​​時候，和大多數的畢業生一樣，劉子千也面臨著就業的選擇和壓力，還有對未來生活的短暫迷茫。在這段被她稱為內心空洞的時期裡，和朋友的旅行經歷使她開始察覺到，通過照片可以釋放一些情緒。於是，在旅行途中就擁有了人生的第一台相機。而選擇自拍，則是她與自己交流的一種方式。在極速而又快餐式的網絡環境下，我們每個人最不缺的其實就是「交流」了。但是與自己的交流呢？

子千現在一個人獨居上海，獨處對於她來說，不是孤獨的附屬品，而是一種享受的生活狀態。也是在獨處之中，她用自拍的創作方式，一邊發現、接納和欣賞身體的美，一邊找尋內心的平靜和專注。不過，這種把自拍拍成他拍的方式和風格，對半路出家的子千而言，依然處於摸索的階段。用圓形鏡子便於掩蓋傾斜角度，不讓相機正對著鏡子，準備好三腳架，手機與相機Wi-Fi連接好，一切用手機操控……面對是否他拍或是後期合成的質疑，子千直接拿出拍攝技巧來和大家分享一系列的創作過程。

【相關圖輯】日本17歲學生妹曬高中畢業照揭驚人身份 網民心碎：完全睇唔出…（點圖放大瀏覽）：

+ 27 + 26 + 25

無論是第一次偶然看到子千自拍照的「路人」，還是經常等她更新新創意的粉絲，只要注視著她的照片，就總能得到一種歲月靜好的安寧恬靜之感。照片中所散發出來的這種神奇的魔力，被子千稱作是「平衡與秩序」。對於完美主義的堅持，讓子千的照片裡，充滿著線條感。不管是圓形的完美弧度，還是平行與垂直之間的契合，看上去都毫無破綻。

鏡子是她最鍾愛的道具，通過在鏡子中對不同事物的重組和融合，子千慢慢靠近著內心深處最嚮往的那個尊崇秩序與原則的完美世界。在鏡子之中的劉子千，幾乎從來沒有露過全臉，「少一些面容，多一些想像」是她對於自拍的理解之一。大頭貼式的自拍也有可愛之處，但在子千看來，如果把照片比作一部小說的話，她更希望能夠留給讀者一些懸念和遐想的空間，而不是只看一眼就猜到結局。漸漸地，子千在ins上的自拍照片吸引著越來越多的人，還有許多粉絲專門把她的照片畫成了畫送給她。

走紅之後的子千，在ins之外，先後開設了個人網站和微博賬號，與國內更多網友分享自己的照片。但始終沒有變過的，是對於創作的嚴謹態度與完美主義要求。為了保證拍攝時腦力和體力都出於充滿活力的狀態，子千要求自己每天只拍攝一幅作品，其餘的時間用來處理照片或是運動。聽上去輕描淡寫的「只拍一張照片」，卻不是隨便擺好道具，按下快門就搞定的事。

【相關圖輯】盤點10大台灣最美健身網紅 獨門消脂減肥法與拍照技巧同樣高超（點圖放大瀏覽）：

+ 46 + 45 + 44

說起自己的構圖設計時，子千說她更喜歡依靠想像力在腦中設計，先想好想要拍攝的畫面，安排道具位置等，不過也有直接上手就拍的情況。「最順利的時候只拍4、5次就出現自己滿意的圖片了，但這種情況非常少見。基本上要拍十幾甚至幾十次才會拍出來最喜歡的作品。 」

不模仿他人，不重複自己。這是子千對於一張照片自身獨立性的要求，而這其中所傳達出來的堅定的力量，也許正是最打動每一位觀眾的地方。最後，看了女神這麼多種創意姿勢後，答應藝君，下一條朋友圈自拍我們就按照這個規格來一張好嗎？

【相關圖輯】最索台灣玄學網紅劉芒 拍片教睇掌拜月老 一條片捧紅台北城隍廟（點圖放大瀏覽）：

+ 23 + 22 + 21

【相關圖輯】英辣媽網紅曾扮抑鬱騙錢整容 近日再爆「賣相吸金法」：男人竟蠢到付錢（點圖放大瀏覽）：

+ 18 + 17 + 16

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】