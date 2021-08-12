日女貓貓手作慘變地獄生物仲醜到上電視　卻因此掀起一場感人熱潮

讓一個人開心起來的辦法，就是讓他知道，有人比他更慘。早前，社交網絡上「羊毛氈失敗作品」的話題登上熱搜。網友們爭先恐後曬出自己的翻車照，只不過，這次大家可不只是為了搞笑，而是要幫一個日本妹子加油打氣。



故事的起因，是日本網友@ponkotuonnna 在家裏收拾的時候，翻出自己當年沒做完的手工貓，還被它嚇了一跳。她給這個作品拍照發到了推特上，並嘲諷了自己的動手能力……

一件失敗的作品 一個失去信心的女子 意外掀起一場感人熱潮（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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這些翻車效果非凡，它們順利幫助Ponko重拾信心。

妹子發推文向給予她溫暖鼓勵的網友們表示感謝，並承諾會把這隻貓繼續做完，還順手放了她最新的手工照。

只是關於她的「改良版」作品……好吧這不重要，做人呢，最重要的就是開心。

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