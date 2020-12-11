極驚嚇 | 少女擠黑頭粉刺引怪病　全臉腫脹變型現「象鼻」損視力

臉上冒出黑頭粉刺時，不少人都會忍不住手去擠出來，有人更覺得無比治癒。不過菲律賓一名17歲美少女卻因擠鼻上的黑頭，引發離奇怪病，令面部腫脹起來，鼻樑變型如「象鼻」，甚至影響視力。

Mary Ann Regacho本來是一名美少女，去年卻因擠鼻上的黑頭，引發離奇怪病。（Mary Ann Regacho FB圖片）

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菲律賓少女瑪麗（Mary Ann Regacho）去年生下孩子後，鼻子冒出黑頭粉刺，就如以往一樣擠出來，詎料臉部出現奇怪的浮腫，瑪麗還以為是產後體內荷爾蒙影響所致。

幾日後，瑪麗開始感到痛楚，又不斷腫脹起來，形容「如氣球膨脹一樣」在臉上擴大，甚至觸及眼部，視力因而受到影響，漸漸再蔓延至鼻樑、臉頰和額頭。

Mary Ann Regacho形容「如氣球膨脹一樣」在臉上擴大，甚至觸及眼部。（Narcisa Fernando FB圖片）

瑪麗曾嘗試使用草藥療臉上狀況，但沒有太大效果，「我以為只是普通的丘疹，但它使我無法入夜，非常難受。我已試過一切方法，但還是沒有效用」，她更沮喪表示「我覺得我的臉以後都不會回復從前一樣」。

瑪麗的丈夫Albert Sales在鄰居的農田做兼職，沒有穩定的收入，即使丈夫花光儲蓄帶瑪麗去醫院進行檢查，但小型醫院都沒有適當的設備，來診斷她的神秘疾病，唯有再將瑪麗轉移到大醫院醫治，但三口子根本無法負擔龐大的醫藥費，因而希望能向外界募款，讓妻子順利接受治療。有當地民眾為她們拍攝影片，並放在社交平台，讓大眾知道其處境以爭取支持。

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