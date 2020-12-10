烏干達25歲高材生新婚洞房夜暴斃　完婚數小時變辦喪禮新娘崩潰

新郎大婚當晚突然暴斃，親友們的祝福瞬間變哀悼。烏干達一名25歲的高材生早前迎娶女友，二人更在一同畢業的大學教堂行禮，豈料新婚當晚原本是洞房花燭夜，但新郎哥突然不適送院，並於凌晨時分死亡。婚禮後不久又要準備喪禮，一班親友震驚得不懂反應，大嘆「上帝另有安排」。不過，有好友透露其實在教堂裏，新郎哥曾說呼吸困難，醫生推斷他死於急性肺栓塞。

烏干達25歲男子和女友結婚，未料當晚送院並於凌晨不治。（事主fb圖片）

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烏干達首都坎帕拉（Kampala）一名25歲男子Roy Jairus Watuulo，當地時間本月5日和女友Anitah Nabuduwa結婚，二人在烏干達基督教大學（Uganda Christian University）的教堂行禮，一對新人也是該校校友。

原本當晚是洞房花燭夜，但Watuulo突然於凌晨離世，喜慶都變成哀悼。外媒引述親友消息指，其實當晚Watuulo 在教堂裏曾表示自己感到不適，有點呼吸困難，婚禮結束幾小時，他支持不住馬上送院，終於6日凌晨不治。

Watuulo 是烏干達基督教大學教育與藝術學院院長Richard Watuulo的兒子，他剛剛從以色列完成農業碩士學位回國，曾擔任農藝師的工作。他的母親形容兒子為人「聰明、謙虛、冷靜」，並透露兒子死於左肺的血塊；他在6日凌晨0時死亡，醫生推斷Watuulo死於急性肺栓塞，左肺出現血塊影響呼吸循環，才會出現呼吸困難的情況，其妻至今仍未平伏心情。

兩人早前已經舉行了一場傳統婚禮。（事主fb圖片）

外媒指Watuulo 是名高材生，他在大學時得到農業研究的一級榮譽學位，故大學提供獎學金讓他繼續深造。Watuulo的好友對突如其來的死訊感到震驚，因為大家還在享受他的大喜之日。其中一名好友慨嘆道一對新人原本打算天長地久，「但上帝另有安排」，又表示Watuulo原本有開辦學校的念頭，可惜英年早逝。

家人和朋友都在社交媒體上悼念Watuulo，據稱Watuulo和Nabuduwa原本在11月份已舉辦了一場傳統婚禮，到5日才正式結婚，新娘也曾發文大讚Watuulo為人溫柔、帥氣又可愛，「我如此幸運有他珍愛一生」。目前親友已選好墓地並將舉辦喪禮。

（綜合）