青壯年CEO請私人助理月薪達$9萬　網民一睇9大工作要求：唔係筍工

月入9萬元，有房屋津貼，再加上包食宿，聽起來似乎是一份筍工，但大家了解完工作內容後就未必這樣想了。有網民近日在討論區分享一則招聘啟事，指香港一間公司行政總裁（CEO）聘請私人助理，工作包括幫老闆處理個人及公司事務、陪老闆出差及應酬，以及一年只有一個月假期，其餘時間都需要工作，所列出的9大工作內容，都令網民嘩然。

有公司行政總裁（CEO）近日發帖聘請私人助理，列出的9大工作內容都令網民嘩然。（GettyImages）

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該網民在連登討論區分享這則招聘啟事，標題為「行政總裁私人助理/助手/管家，需要頻繁出差，包食宿」，月薪由5.5萬至9萬元，並詳列以下9項工作內容：

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另外，招聘告示中還列出8項要求，包括有管家或私人助理等資歷、外表整齊及態度有禮：

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帖文還表示，老闆為「青壯年」的內地人，居於香港，經營中國新科技行業，在香港亦開設資源管理公司，需要一年多次到海外出差，每次或超過數月，還特別強調此職位工作辛苦。

此則招聘告示引起網民熱烈討論，不少人都好奇該名「青壯年」CEO是男還是女，又直言「同請工人無分別」，而計算工時的話，如每日24小時待命、星期六日都要跟出跟入，再加平時的飯局應酬，「除開仲低人工過經理級員工喎」，又指能夠達到其要求的人，「出面搵份正常工搵9萬都唔難」。

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