18歲俄男信Google Map導航受困「屍骨之路」　零下50度變冰柱慘死

誤打誤撞走入連西伯利亞人都嗌凍的廢棄公路，代價竟然是性命。日前，俄羅斯一名18歲男子Sergei Ustinov聯同好友Vladislav Istomin開車遠行，途經俄羅斯最寒冷的地區，更誤闖西伯利亞人稱之為「屍骨之路」（ROAD OF BONES）的廢棄公路，結果在零下50度的低溫下，Ustinov活活凍死，Istomin送院仍在搶救。警方調查後發現，2人信了Google Map的導航，以為行了捷徑，誤闖屍骨之路。

警方到場時發現一輛被冰雪覆蓋的車，並發現兩名失蹤男子。（警方圖片）

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年僅18歲的Sergei Ustinov，在雅庫特（Yakutia）駕着一架舊豐田接載自己的朋友Vladislav Istomin到馬加丹（Magadan），之後兩人一起失蹤，由於他們在11月28日起就不見蹤影，當地政府一度發失蹤人口通報，至發現他們時，兩人已失蹤一周，被搜索的警員發現。

原來兩人誤闖了被當地人稱作「屍骨之路」的廢棄公路，因禦寒及應付極端天氣的設備不足，最終汽車在Ojmjakon區（被形容是世界上最寒冷的地方）村莊Tomtor距離約100公里位置，一個已廢棄的村莊Kuraanakh Salaa死火。搜索的警員見冰雪下覆蓋着一輛車，發現了Ustinov和Istomin。Ustinov被發現時完全凍僵，像冰柱毫無反應，後來證實已經死亡，但未知是何時去世，Istomin的手及腿嚴重凍傷，目前仍在醫院搶救。

警方調查發現，2人沒有準備應付極端寒冷天氣的衣物，而且他們明顯轉錯方向行錯路，之後汽車死火。調查結果顯示，Ustinov行了Google Map的GPS導航標示出來的「捷徑」，是一條廢棄的公路「屍骨之路」，位於世上最寒冷的地區，在1970年代已廢棄。而開車期間他們撞上樹木，導致車子散熱器出故障，見到有捷徑就照駕駛過去，行駛一段路後死火被困，期間他們生了火，燒了輪胎來取暖，並嘗試向外界聯絡。

Sergei Ustinov只有18歲，他上月28日和家人失聯，當地曾通報他的失蹤事件。（警方圖片）

警方調查委員會稱，兩個青年為了保暖燒了其中一個輪胎，但他們無法拆下其餘的輪胎，導致火不夠大。有附近的村民透露，見到2人時一看就知道他們由城市來，「所以才穿運動鞋」，又指該區真的很冷，現在還未去到零下60度，但在晚上及早晨時分，溫度都低至零下57度。

外媒稱，如果以俄羅斯本地的Yandex Maps導航，駕往馬加丹的行車距離是1900公里，會駛經另一條高速公路，繞過「屍骨之路」，但Google Map就展示了另一條較短路線，行車距離1733公里，橫跨積雪路面走入「屍骨之路」。

屍骨之路是連西伯利亞人都不敢輕易進入的地方，當地傳媒指這條公路是蘇聯時期斯太林下令由政治犯修建的，建造時已有數千工人傷亡，有傳這條路每一米下都有一個工人的屍體，故得名屍骨之路，「有些猶豫就足以喪命」，因此當地人即使要駛入這條廢棄公路，都一定會伴隨其他車一起行駛，以便其中一輛車故障時可以互相幫忙。

（綜合）