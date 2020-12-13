美國人夫帶三文治返工　點解老婆要咬一口？　背後原因甜到爆

如果一般情侶上載的定情首飾照片是放閃光彈，那麼這張麵包照就抵得上千千萬萬個閃光彈。日前，美國德州結婚近41年的人妻上傳咬了一口的三文治照片，透露多年來常常這樣咬，背後原因原來甜到爆，引起多地網民關注。人妻之後還分享不少和丈夫的生活軼事，令網民讚揚他們完全是恩愛夫婦的典範。

這張咬了一口的三文治照片，竟藏着結婚41年夫婦甜蜜依然的秘密。（當事人fb圖片）

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來自德州的Tracy Howell和丈夫Clifford結婚近41年，她早前上載了咬了一口的三文治照片，原來這看似偷吃的一口，暗藏了一股澎湃的愛意。Tracy表示自己每天都會為老公準備午餐，有時更會去到他的工作場所，陪他一起午膳，丈夫有次說和愛人分享午餐會更好味。聽到這句話後，她當晚準備三文治時，特意咬了一口才放入保鮮袋。

結果丈夫回家時，好奇問是誰偷偷咬了他的三文治，她這時才甜絲絲告訴丈夫，因為她無法去陪伴吃午餐，所以她才咬一口，讓丈夫感覺到有她相伴，令午餐更好吃。自此以後，除非是吃一些特別食物，否則Tracy多年來日日照板煮碗咬一口，老公亦相當識做，會甜爆說：「你今日陪我食飯，當然好味啦。」

夫婦結婚多年依然恩愛，Tracy說是因為懂「說出來」。（當事人fb圖片）

帖文勁吸3萬個讚好，網民紛紛說兩口子甜到爆，更吸引了世界各地的網民關注，形容兩人是婚姻典範。Tracy未料到自己的帖文會引起關注，更有不少網民私訊她，大讚兩人甜蜜及祝福她們。她笑言其實當天晚上才有朋友告訴她，帖文在網上引起熱議，對於網民的私訊，她全部都有回覆，又透露自己「開PO」時，「我唯一的想法就是我有多愛他」。

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Tracy還說原來二人第一次約會時，Clifford就當場求婚，還分享兩口子的夫妻日常，她大曬老公時不時突然打回家中，說「需要聽我的聲音」，彼此出門前還會相互留下便條傳意。她覺得夫婦間每天表達愛意是很自然的事，彼此不應「假設」相愛，說出來更好，他們每天會說十幾次，大家都應該學會說出口，她深信是上帝將兩人團結在一起。

（綜合）

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