米粉變飯焦、肉片炒唔熟　地獄廚神老公煮極無進步　人妻出絕招

【暗黑地獄料理 / 地獄廚神】新冠肺炎疫情下，無論大人細路也多了留家食飯的機會，造就出不少「疫境」廚神。不過有人妻近日於討論區大呻，喜愛下廚的丈夫自結婚至今廚藝也沒有進步，不但煮不熟及買錯餸，成品更難以入口，令她直言次次食到「背脊骨落」，大呻：「真係忍唔到，懷疑人生！」不少網民都笑言感受到人妻的苦況，但認為丈夫願意走進廚房已經值得鼓勵，建議她出「絕招」，幫助丈夫及保護自己的腸胃。

人妻大呻丈夫不時下廚，惟廚藝未曾進步，甚至直言「煮親都無一次係煮餐正常嘅飯餸食」。（《極道主夫》劇照）

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該名人妻昨日（12日）於親子王國討論區分享甜蜜的煩惱，表示丈夫自結婚至今不時也會入廚整幾味，「每次煮嘢食我都滿心期待，見到佢有模有樣喺廚房肯落手落腳整」，雖然廚藝不算了得，但她也相信丈夫「會從上次嘅失敗經驗中作出改善」。

可是丈夫似乎「意見接受，廚藝照舊」，人妻直指結婚至現在「煮親都無一次係煮餐正常嘅飯餸食」，不但出現「買tomatoes 就買咗potatoes」、炒米粉變飯焦等烏龍事，更試過上演肉片煮不熟、煎魚後魚身仍出水的恐怖情況！種種經歷令人妻直呼：「真係忍唔到，懷疑人生！唉！每次我都食到背脊骨落！」

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她續說，本身已聘用外傭，平日3餐多數由姐姐負責，而丈夫「得閒嗰陣就會心血來潮煮餐嘢食」，但每次有新嘗試時都沒有從失敗中汲取教訓，令她不禁大呻：「究竟可否拿捏好先煮呢？究竟佢有冇反思能力？只能期待唔出事的那一天到來！」

人妻直言食到「背脊骨落」，不知如何面對丈夫的廚藝。（《極道主夫》劇照）

不少同為人妻的網民均表示，丈夫願意下廚已是值得慶賀的事，作為太太應該給予鼓勵，「唔煮多啲邊有進步？多些鼓勵老公吧」，亦有人建議她讓丈夫從簡單菜式入手，讓對方建立自信，「叫佢練好一道菜先改煮第二味」、「做乜煮啲咁難度高？同老公講『唔！我今日想食午餐肉煎蛋飯，蠔油生菜呀老公』」。

有網民則直接了當，認為人妻可出「絕招」，為丈夫報名參加烹飪班，「簡單喇，最重要佢鍾意，叫佢報個烹飪班咪得」，不但能改善廚藝，也能「保護」她的腸胃，獲人妻大讚：「好提議！」

家人不諳廚藝，其煮食創意隨時嚇人一跳！有網民早前就在討論區齊齊分享，阿媽曾用過何種騎呢材料煲湯，有人直言是暗黑料理比賽▼▼▼

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