為測試男友與同鄉合演綁架案　四川女說法前後矛盾　警方揭案中案

感情測試隨時玩過火！內地1名女子想要知道男友對自己的感情是真是假，竟聯同朋友自編自導自演綁架案，甚至將自己綁在山區樹上，但又怕會遇到真正匪徒而哭了起來，最後由途人報警救出。另一邊廂，因女子的友人已經通知其男友，說女友已被綁架要他交出贖金。男友即時決定報警，警方調查期間發現女子口供有多個不清楚的地方，案情亦有矛盾之處，洞悉到案中有案，最後以「擾亂社會秩序」將女子與朋友一同拘留。

內地一名女子為了測試男友，與同鄉同演綁架案，最後卻被警方識穿。（網上圖片）

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被捕「女主腦」姓羅，來自內地四川南充，其男友於上月26日晚收到女友電話，不過另一邊傳來卻是陌生的聲音，說：「你女朋友在我手，準備5萬贖金，別報警！否則，撕票！」

男友得知羅女被綁架決定報警，警方接報就分兩組調查，一邊與綁匪交涉，另一邊追查羅女被綁架前的行蹤。正當調查進行時，警方同時收到民眾報案，指在山區聽到1名女子呼叫求救，懷疑羅女被綁架到該處，於是立即派員到場搜救，成功將被綁在樹上的羅女救出。

羅女被警方查問匪徒的特徵及綁架過程時，明顯前言不滿後語，最初警方還覺得羅女只是被嚇怕了，思緒混亂才發生這樣的情況。不過綁匪同時卻似乎不知道羅女已被救出，仍然要求交出贖金，令警方生疑，決定詳細盤問羅女。

羅女終於在警方盤問下供出綁架的真相，指自己只為檢驗男友對自己是否真誠，所以與同鄉好友安排假綁架，叫朋友扮成綁匪，再向男友索取贖金。為了提高迫真度，羅女更將手機交給朋友，叫他用自己的手機打給男友。

羅女與朋友亦選擇了一處偏僻的山區，叫朋友將自己綁在樹上裝成被綁架，不過朋友離開後，羅女卻擔心會有真正的匪徒出現，怕得哭了起來，叫聲剛好被附近路過的人聽到報警，最後由警員救出。事件水落石出後，羅女與同鄉好友最終因為「擾亂社會秩序」被警方刑事拘留。

（網易新聞）

同場加映！（香港01製圖）

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