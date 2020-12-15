台女常被母親情緒勒索給家用心很累　網紅律師：對家人也要設界線

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失主，平衡感，來自於自己，不來自於他人。一個人會覺得失衡，通常都是自己的問題，而且，這不是理智與感情的選擇，而是要不要對自己好的決定。你又不是全聯員工，為什麼聽到請支援收銀，你就得去結帳？

根據民法規定，對於父母，有生活保持義務，意思是，如果父母從小有養你，而父母沒有任何存款與財產，成年以後你必須把父母跟自己放在同等地位照顧。但是對於兄弟姊妹，只有生活扶助義務，而且必須要是兄弟姊妹財產，也沒有謀生能力才必須幫忙。這種幫忙，僅限於「行有餘力才幫忙」，並不需要跟自己放在同等地位。瞭解完法律規定後，你就知道，你到底有多傻。

呂秋遠勸台女不是不要關心家人，而是要設下界線，超過界線的事情就別做。（《海街日記》劇照）

房子是媽媽的，所以媽媽有不動產，這時候你就沒有扶養義務。姊妹還能做直銷，這時候就有謀生能力，那麼，你為什麼要拿生活費回家？為什麼要幫家裡買車、幫家裡買冰箱？人生都已經要緊握扶手、站穩踏階才能走下去了，哪還能對這些情緒勒索你的人好？意思是什麼？理性上來說，你根本沒有拿任何錢回家的義務，而且你不需要擔心在台北生活究竟是否容易，生活原本就不容易，更何況誰容易？你容易嗎？

法律上來說，我的建議就是，一毛錢都不用給。

那麼感性呢？話說情緒勒索的家庭，是最好的暴風港。你為什麼要接受情緒勒索？買車給家人，他們會記得車輛左轉彎，請注意安全，但是他們不會記得你。是的，你買是應該，不買是悲哀。你還要寧願給他們車子，而不願意留住銀子？這什麼意思呢？你買了，他們會覺得剛好而已，不買，他們就會開始議論你不孝了。

可是，不孝又怎樣呢？讓媽媽高興又如何呢？重點是你開心嗎？即使你幫忙家裡修理紗窗、紗門、換玻璃，他們也不會覺得這是你多做的，而是覺得你本來就應該的，說不定還會覺得你怎麼沒有順便修鞋櫃。既然有人不願意你開心，你又何必要讓他高興？反正你做什麼，他都不會高興，為何不讓自己開心就好？我的意思並不是要你不要關心家裡的任何事，而是你要設下界線，超過界線的事情，一點也別做。就算他們罵你、說你不孝，那也別管，反正做了也是不孝。你要知道，孝順與愛情，都毫無道理可言，做最多的罵最多，你又不是不知道，何必當這個家的工具人？想做，你就做，不想做，就順自己的心意，賺錢不容易，幹嘛照顧別人的想法？

對親人好這件事，不是累積open point，記得報手機會員號碼，就可以累積陰德的。相信我，如果他們對你的態度是如此，當你決定作一名惡女，會覺得心情格外輕鬆呢！他好意思為難你，你怎麼會不好意思拒絕他呢？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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