《鬼滅》被調包《男子當入樽》　揭兩者勁多共通處：安西教練係鬼

《鬼滅之刃》與《男兒當入樽》都是經典日本漫畫，雖然同樣熱血，兩者看來卻是牛馬風不相及，但近日卻因一則twitter帖文被揭有許多共通處。事緣有日本網民表示，明天後輩將會來造訪並打算借走《鬼滅之刃》最終卷，他忽發奇想竟然打算「偷天換日」，打造一本披着《鬼滅之刃》書皮的《男兒當入樽》整蠱後輩！不知道後輩一打開漫畫就見到赤木隊長的臉會是什麼反應呢？帖文獲得網民熱烈回應，紛紛將《入樽》與《鬼滅》角色對號入座，有人更笑稱胖胖的安西教練就是鬼！

《鬼滅之刃》第23刪最終回的單行本，在世界各地都掀起熱賣潮，可謂一書難求。（Jump官網圖片）

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網民在帖文中表示自己打算動動手腳整蠱後輩，更Po出《入樽》單行本第8卷湘北高中籃球隊的隊長赤木剛憲登場的一幕，示意後輩滿心歡喜地打開《鬼滅》漫畫時，這就是他會看到的畫面。網民看過帖文紛紛稱「笑到肚痛」，爆笑回覆「右邊的那個人就是岩柱吧？」。更認為「後輩可能會覺得《入樽》更好看而問你拿下一卷呢」、「因為都是名作，所以會被原諒的（笑）」。其後玩「對號入座」，把《鬼滅》與《入樽》的畫面及角色互相對照，貼圖變成爆笑惡搞，而安西就是白髮鬼了！

Po主更貼出示意圖，有網友爆笑回覆「右邊的那個人就是岩柱吧？」（twitter@gangimari_tarou）

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