淘寶$57廁所板用幾日爆裂　事主拍片證一扯即斷：仲話車碌都唔爛

【淘寶／廁所板／中伏】淘寶價錢便宜受到不少人歡迎，但有時亦會發生品質問題！有網民在facebook群組上分享，指日前買了1塊價值48元人民幣（約57港元）自稱被車輾過也不會爛的廁所板，但收貨在家中安裝使用數天之後，廁所板卻連正常人重量都承受不了而裂開，最後還是要在樓下買1塊美國製造的以策安全。

樓主上載短片及照片，指淘寶購買的1塊廁所板使用幾天就已經出現裂痕。（網民呂先生授權轉載）

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樓主在facebook群組「淘寶開心share」上載短片發文，並指照紀錄廁所板裂開的情況。樓主在6秒的短片中一手揸機，另一手就扯斷已有裂痕的廁所板，再擲向地上踐踏，可見的確十分生氣。從他上載的照片可見，廁板未扯斷時裂痕已經有相當面積，甚至有1小片碎片已經失蹤，坐上去有可能受傷。

樓主表示，淘寶購買的廁所板價值48元人民幣（約57港元），「用咗冇幾多日就脆裂」，指大家憑短片都應該可以感受到廁所板「真係好脆」但卻自稱「車碌都唔爛」，使用者體重更只有147磅，幸好沒有受傷，現時事件中的廁所板已經從淘寶下架。樓主最後在樓下五金舖購買1塊新的美國製造廁所板，更指有「砧板咁實淨」。

有網民笑言可能廁所板只是1次性廁板，又或「貨品只供觀賞之用，並不提供實際用途」，「唔坐傷都偷笑」。另外亦有人表示，看片都感到樓主的憤怒，同時大讚樓主「手力好勁」。不過都有網民在留言中為淘寶平反，指自己都買過廁所板但相當耐用，未有發生意外。

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