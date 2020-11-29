淘寶威士忌大讚「飲落ok喎」　眼利網民發現「e」個字掀假酒疑雲

淘寶是不少人的樂趣，但如果要購買食品或飲品，很多人都會卻步。近日有網民在討論區上分享，指自己從淘寶網買了兩支威士忌，大讚「飲落OK喎」，不過有眼利網民則指出，樓主買來的威士忌比與原裝正貨比較，包裝上多了一個字，懷疑他不慎購入並飲用了假酒！

有網民分享淘寶購買威士忌，試飲後更大讚「ok喎」。（facebook群組「淘寶開心share」截圖）

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該名網民在facebook群組「淘寶開心share」上分享照片，說自己從淘寶買下相中的威士忌飲用，稱如果平時家中開派對時要買威士忌的話，「下下都買成千幾蚊都幾乸脷」，所以嘗試淘寶買酒。他試飲後表示：「飲落都ok喎，咁就可以慳返唔少。」

帖文引來網民熱烈討論，不過並非認同樓主精明消費，而是質疑商品的可靠程度，因為內地不少人都不敢購買內地製造的酒，加上過往亦曾發生假酒事件，所以寧可購買進口酒。網民直指樓主「真係勇敢，酒都淘」、「威士忌香港百幾蚊都有，點解要喺大陸買？」、「個肝做咗咩事要咁對佢？」。

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亦有網民發現威士忌包裝上有可疑之處，就是包裝上位於品牌名字下的「Whiskey」比起原裝正品多了1個「e」字，質疑樓主可能買到假酒。有人指出不同地方出品的威士忌會分別使用「Whisky」或「Whiskey」的串法，但對比樓主購買的品牌包裝上的原裝串法，仍然是多了一個「e」字。

《香港01》記者找到相關牌子的官方網頁，上面有提供連結到京東及天貓的旗艦店，根據照片中商品標籤上指示的內地產區，尋找同一產區的出品比較，發現原裝出品寫的都是「Whisky」而非「Whiskey」，相信樓主很可能是買到了假酒。

對比官方出品圖片，樓主支酒真係多個「ｅ」字，點擊放大睇清楚分別！▼ ▼ ▼

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