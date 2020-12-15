《鬼滅》狂粉low cost打造「炭治郎號」　成本低至兩位數搞掂

所謂「痛車」，是將心愛的動漫角色裝飾到自己的座駕身上。twitter有日本網民深受《鬼滅之刃》吸引，以低於100港元的成本將愛車改造成「炭治郎號」，每次駛出街都吸引大量艷羨目光！動漫「痛車」在日本可算見怪不怪，區區「鬼滅痛車」或許還未夠喉，另有網民竟然瘋狂到連鏟泥車都改裝成「炭治郎style」，同樣低成本又不損車的功能，引來大量網民讚好！

《鬼滅之刃》熱潮橫掃日本，吸引無數支持者。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》 宣傳海報）

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日本有網民在twitter上分享為了給孩子們一個驚喜，決定動手改造座駕，先以1300日元（約95港元）買來綠色的黏貼式牆紙，再裁成多個正方形，然後親自貼在休旅車TOYOTA Alphard上，以極低成本完成了獨一無二的「炭治郎號」！

日本爸爸把愛車改裝成「炭治郎號」！（twitter@taiyoch_papa）

為了慶祝鬼滅之刃劇場版無限列車篇》動畫電影在日本的票房突破了300億日圓（約22.4億港元），該網民更另外打造了炎柱特別版「痛車」作紀念；另外，由於他相當喜愛原作中「蛇柱」伊黑小芭內和「戀柱」甘露寺蜜璃的這對戀人，因此亦創作出以兩人特色合體版本。

除了休旅車外，另有《鬼滅》粉絲嘗試改造Yumbo出品的小型挖土機，配以「炭治郎格紋」，製作成令人驚艷的「炭治郎鏟泥車」！相比起汽車，改造挖土機的工序更為複雜，除了將鏟泥車重新噴漆一遍，亦需花心思顧及鏟泥車的正常運作，除了花費的人力心機外，材料成本亦是極低廉。

有網民以超強「炭治郎配色」為鏟泥車裝飾。（twitter@Toori69976745）

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