寵物裝修｜幫寵物打造五星級的家　改裝呢項設備即變主子智能廁所

文：裝修佬 【寵物／家居／裝修／室內設計】貓奴狗奴為了打造一個適合寵物居住的環境費盡心思，狗狗房間設計、適合養狗的裝潢、貓咪室內設計、寵物宅室內設計等字都成為熱搜詞語，其實寵物裝修除了軟裝之外，從新居入伙準備開始裝修前就可以作考慮，裝修佬今日教你3個特色寵物友善室內設計方案吧！

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方案1：可收藏式寵物碗抽屜

香港家居單位一般較小，在走廊或廚房角落安放飼料盆或水盆可能會阻礙通道，如果你不只有一隻寵物，可能就要擺放更多寵物碗架。

為了避免讓這些設施影響空間觀感，可以在裝修設計階段做好安排，在廚房廚櫃下層加設一個低層抽屜，抽開有飼料盆，當寵物進食完就可以收起抽屜，自然慳位又不影響整體家居設計感觀。

在廚房廚櫃下層加設一個低層抽屜，抽開有飼料盆，當寵物進食完就可以收起抽屜，自然慳位。（裝修佬提供）

方案2：改裝洗手盤櫃成寵物智能廁所

經常不知道把貓砂盤或狗廁所安放在浴室哪一個位置，或是覺得把寵物廁所放在洗手盤下方清理非常麻煩？

香港早前在梅窩有一個室內設計案例，喜愛智能家居的戶主，在裝修家居時設計一個讓人意想不到的浴衛智能設備是為寵物而設。在洗手盆下安裝了一個自動沖水系統，不鏽鋼盤上有多個噴水裝置及感應器，當感應器偵測到寵物如廁離開後便會噴水沖走排泄物。

方案3：使用保持家居柔和感又防刮的地板

養寵物宅室內設計一般不建議使用木地板，因為考慮到養寵物地板必需防水耐刮。除了磁磚之外，眾多貓奴狗奴還有什麼又安全又能保持家居柔和觀感的地板？

可試用SPC地板，模仿木紋紋路質感幾何亂真，更重要它能做到防水，因為它面層不含木成份，面層的耐磨層令其耐磨程度遠超一般木地板，非常適合養狗的裝潢。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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