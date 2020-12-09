迪士尼抽獎結果名單公佈！領獎方法、使用期限5大須知　做錯或DQ

【香港迪士尼抽獎結果名單/fun享奇妙夢想／門票／hk disneyland／預約】香港迪士尼樂園「FUN 享奇妙夢想」大抽獎得獎結果終於公布，究竟如何查詢自己有否中獎？如何領獎？領獎期限？還有5大須知做錯或無法領獎！

香港迪士尼樂園推出「FUN 享奇妙夢想」大抽獎，慶祝樂園成立15周年，現正接受登記。（資料圖片）

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香港迪士尼樂園「FUN享奇妙夢想」大抽獎結果今日（12月9日）公布，其中「迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿一晚」共有150名得獎者，快看看自己有否中獎！

即睇中獎名單▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

除了免費酒店住宿，還有1.5萬份門票獎品，得獎名單如下：

1000000000HK - 1999999999HK▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

2000000000HK - 2999999999HK▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

3000000000HK - 3999999999HK▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

4000000000HK - 4999999999HK▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

5000000000HK - 5999999999HK▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

6000000000HK - 6999999999HK▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

7000000000HK - 7999999999HK▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

8000000000HK - 8999999999HK▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

9000000000HK - 9999999999HK▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

領獎5大須知 做錯隨時DQ

中獎後又要如何領獎？使用期限又有多長？另有多個地方要留意，做錯隨時無法使用獎品！

領獎5大須知▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

不過提提大家，香港迪士尼樂園已於12月2日起暫停開放，樂園會與政府及衛生部門聯繫，視乎情況公布樂園重開日期。

迪士尼網頁：按此

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