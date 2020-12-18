8歲兒左胸長巨型胎記感自卑　暖爸忍劇痛紋相同圖案鼓勵勇敢面對

加拿大亞伯達省（Alberta）8歲男童德雷克（Derek Prue Jr.）出生時左邊胸口有一大片深色的胎記，令他感到相當自卑，不僅會刻意遮擋，游泳時亦不願脫下衣服。父親普呂埃（Derek Prue Sr.）得悉後，竟然決定花近2個月且忍受一共逾30小時的痛苦，於其左胸紋上與愛子一樣的胎記圖案，並希望藉此鼓勵對方勇敢面對。

普呂埃憶述，兒子小時候總是為自己身上的胎記而感到自豪，但後來卻會故意遮擋，游泳時又不願脫衣，因此知道他開始為此自卑，「德雷克已經意識到，他有些地方與別人不一樣。」

為了鼓勵兒子，普呂埃突發奇想，如果自己也紋上一樣的胎記圖案，「他（兒子）是否就不會覺得自己與別人不一樣呢？」於是普呂埃前去尋找紋身師吉伯特（Tony Gibbert），並向對方表明來意。他說：「在第一次紋身時，我大概躺了3至4個小時，期間只覺得非常痛苦，不斷詢問吉伯特是否快完成，豈料對方竟稱『其實我們僅完成（紋身的）輪廓』，令我相當崩潰。」

最終普呂埃花了30個小時，分開9次紋身，耗時約2個月才完成圖案。吉伯特表示：「由於紋身的範圍很大，而且位置特殊，加上胸肌、肋骨等位置都有很敏感的神經末梢，因此普呂埃要多次接受麻醉和冰敷以助減輕痛楚。老實說，我真的很佩服他為兒子的付出。」

普呂埃完成紋身後，未有選擇立即告訴兒子；直至一家人最近去游泳，普呂埃才脫掉上衣向兒子展示圖案，「現在我們都擁有相同的生命印記！」德雷克非常驚喜，「這太有型了！我很高興，但亦感到有點困惑，我完全沒有想過爸爸會為我做這件事。只要有爸爸在我身邊，我都很願意脫下上衣去游泳。」

網民均表示非常感動，留言稱「這位爸爸真的太溫暖了，實在想像不到在胸部紋身會有多痛」、「這個世界需要更多這樣的父親」、「完全感受到他對兒子的愛，這才是身為人父的榜樣」。