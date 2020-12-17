21歲IG網紅弒母「活摘心臟」　出庭囂張舉V被罵：偽裝美女的惡魔

含住金鎖匙出世，得到上天眷顧長成的一個美女，最後竟然淪為變態殺人魔。東歐國家摩爾多瓦（Moldovan）21歲IG網紅 Anna Leikovic生於富裕家庭，更是一名醫科生，但日前被指控殺害自己母親，更在刺傷母親後，活生生將她的心臟、肺部及腸道割出，犯罪情節及出庭行為都被批評冷血，被當地傳媒稱作「偽裝成美女的惡魔」。有指她的犯罪動機，是被母親發現吸毒，拒絕去接受戒毒治療而發難。

疑犯Anna Leikovic是名IG網紅，出生富裕家庭而且是醫科生。（疑犯IG圖片）

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Anna Leikovic一出生就是人生勝利組，IG顯示她生活奢華，本身是一名醫科學生，更是一名美女。據警方案情，Leikovic涉嫌用刀刺傷40歲母親 Praskovya Leikovic後，不但沒有收手，反而殘忍地活生生割出母親的心臟、肺部及腸道，母親當場死亡。Leikovic犯案後竟然洗澡抹乾淨自己臉上的血，若無其事和男友見面。

由於她是唯一有重大嫌疑的人，馬上被警方鎖定。當地傳媒報道，Leikovic的母親原本在德國工作，過了一段日子才回到家中，意外發現女兒吸毒，安排她接受戒毒治療，但因此令女兒失控，兩人發生衝突，變成慘劇導火線。

出庭畫面：

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不過，Leikovic的叔叔稱未聽聞她需要戒毒，又說她來自一個良好家庭，母親非常疼愛她，而且總是抽時間陪伴女兒，惟警方花了2個小時說服他，「Anna是疑犯，我甚至無法想像」。而從兩母女的照片可見，兩人以往的關係應該相當好。

Praskovya Leikovic在德國工作，外媒指她早前回家發現女兒吸毒，兩人發生衝突。（當事人fb圖片）

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警方向傳媒確認，Leikovic是唯一疑犯，「有其他疑犯的可能性根本不存在」，但目前仍需深入調查，確定謀殺動機。而最令人不滿的是，Leikovic出庭時態度非常囂張，躺在法院的長椅上，又玩弄自己的指甲，對住鏡頭舉出「V」字手勢，當前方有人作供時，她又突然站在長椅上。在場傳媒向她提問，她只是一陣狂笑，和記者說了聲「Goodbye」。

事件在當地引起哄動，由於她長相姣好，本身在IG已有逾萬名追隨者，被當地傳媒罵作是「偽裝成美女的惡魔」，驚訝她竟然活摘母親的心臟，而她案發後的行徑更是冷血。

外媒還提到，Leikovic的父親是摩爾多瓦南部加告茲自治區（Gagauzia）的名人，經營家禽養殖場，而且是一名大地主，去年更競選當地的Bashkans（行政長官），但因為票數不足無法參選。外媒指不了解他和女兒的關係，但從Leikovic的IG上極其奢華的生活判斷，父親給了她不少錢。

有檢察官辦公室的消息人士透露，Leikovic是名吸毒者，其父親未涉及事件，但他目前亦因涉及發起流氓行動而被拘留。

（綜合）