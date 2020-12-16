英國最年輕殺人犯 | 兩名10歲孩狎玩虐殺2歲童　電池塞口棄屍路軌

【James Bulger / 英國 / 謀殺案】誰會想到英國一名兩歲可愛幼童陪媽媽購物時會慘遭殺害，又有誰會想到下毒手的兇徒竟是兩名與受害人非親非故的10歲男童，犯案動機純粹逃學後尋求刺激，甚至變態玩弄受害人的生殖器官；令外界愕然兼憤怒的是，這兩名英國史上最年輕殺人犯，即使犯下謀殺、綁架及綁架未遂罪，僅被判囚8年及獲准不對外公開身分，他們於2001年被賦予全新身份出獄，但其中一人隨後屢次干犯兒童色情罪行，完全沒有掩飾性犯罪傾向，似乎從牢獄生活中沒有汲取到絲毫教訓。

YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」一直詳述古今中外奇案經過，今次講解1992年2月12日兩歲男童詹姆斯．巴傑爾（James Bulger）在英國利物浦遭虐殺的案件。詹姆斯當日在母親的陪同下到購物中心購物，但她在收銀台忙於結帳，無暇照顧兒子，所以吩咐他在旁邊肉舖外等候，但母親結帳後發現兒子不知所終，焦急找遍整個中心，但都不見兒子蹤影，於是報警求助，警員翻查商場閉路電視片段紀錄，發現詹姆斯案發時懷疑被兩名年約10歲的男童帶離現場，初步相信並不牽涉人口販賣，於是全城搜索3人行蹤。

兩日後，有人在利物浦沃爾頓（Walton）4公里外的火車軌道發現一具被火車截成兩段的童屍，警員到場證實死者正是2歲男童詹姆斯。警方最初以為是意外事故，但驗屍報告顯示遺體有42處損傷，但沒有一處是致命傷，換言之，被害人生前曾遭到嚴重折磨，當中顱骨有10處骨裂，相信被人用鐵路軌道的廢棄硬物重擊造成，被害人口中有一截電池，鞋襪、長褲及內褲被人脫掉，包皮更遭暴力翻弄，警方留意到死者臉部除了有藍色顏料之外，更有屬於兒童尺碼的鞋印，再根據早前「天眼」片段，懷疑該兩名帶走詹姆斯的男童與案件有關，於是展開相關調查。

英國2歲男童詹姆斯（James Bulger）於1993年2月慘遭虐殺，引來社會公憤。 （YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」影片截圖）

根據調查，案發當日至少有38人見到該兩名男童偕同詹姆斯行走，兩人不理會詹姆斯哭喊，反而對他拳腳相向，途人以為是兄弟爭執，即使有熱心人上前制止，但他們謊稱會帶迷路的詹姆斯前往警局，最終往警局反方向的道路離開。

警方隨後收到舉報，得悉同是10歲的羅伯特．湯普遜（Robert Thompson）及喬恩．維納布爾斯（Jon Venables）當日沒有返學，經鑑定後兩人案發所穿的衣服不但染有與詹姆斯臉部相同的藍色顏料，而且被害人臉上的鞋印與羅伯特的鞋子形狀吻合，案發現場所採集的指紋亦屬於兩人，他們的衣褲及鞋子更染有詹姆斯的血迹。

雖然環境證據充足，但兩人在警方面前又哭又鬧，而且不停撒謊，試圖逃避責任，但經過分開盤問，羅伯特最終承認與喬恩帶走詹姆斯，但將所有責任推卸給喬恩，但喬恩繼續撒謊，否認自己到過案發現場，在審訊室內尖叫打鬧，甚至向陪同審訊的母親施襲，但隨後知道無法再瞞天過海，唯有承認自己罪行。

警方逐漸還原真相，羅伯特及喬恩是同一間學校的學生，因逃學而認識，經常偷竊及搗亂，案發當日，兩人先到商店偷取電池及一罐藍色顏料，但盜竊已經無法滿足到他們，經協商後決定誘拐幼童，經過數次失敗後，最終發現詹姆斯，並將他帶離購物中心，並抵達案發現場施虐，不但在詹姆斯臉上塗上藍色顏料，而且用鐵路軌道的廢棄硬物重擊其頭部，更逼他食電池，甚至褪下詹姆斯下半身衣物，玩弄其生殖器官，最終詹姆斯不堪虐待，當場死亡，兩人將屍體扔在鐵軌，嘗試假裝成意外事故。

「天眼」拍到羅伯特及喬恩帶走詹姆斯，此畫面至今仍深深烙印在英國人民的腦海，紛紛質疑為何10歲男童會兇殘成性殘殺2歲童。（YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」影片截圖）

法庭最初審訊中，羅伯特及喬恩由於尚未成年，雖然獲准不對外公開身分，但法官認定兩人有足夠犯罪意圖，謀殺、綁架等罪名成立，判處至少8年監禁，並解除保密限制，公開兩人名字，但判決仍然引起公憤，五百人在第一次庭審中站在法院外要求重判兩人。宣判後，最高法院其中一名法官建議刑期增至至少10年，28萬人聯署要求時任內政大臣跟進案件，最終兩人刑期增加到15年，但直至1999年，歐洲人權法院認為法院受到干預而面對壓力，讓兩人遭受不平待遇，最終兩人刑期降至8年。

不過事件仍有餘波，兩人在2001年以全新名字及住址刑滿釋放，但一直有人質疑當年兒童心理學家在審訊中否定他們的性犯罪動機，認為其判斷出錯，至2010年2月，喬恩涉嫌在網上下載色情兒童等罪名而入獄，3年後再以全新身分獲釋，但到了2018年，喬恩再涉及兒童色情影音資料散播，被判入獄40個月，當地傳媒更要求公開喬恩現時的名字，避免同類悲劇再度發生。

【本文已獲YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」授權】

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