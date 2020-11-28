妻子失蹤　丈夫被控殺妻埋屍　4年後揭驚人真相始獲洗脫嫌疑

女兒失蹤多日，再加上聽到孫兒說：「爸爸把媽媽的頭拿下來了」，必定大驚及走去報警。以分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，詳細解構這宗發生在台灣懷疑殺妻懸案的來龍去脈。

吳瑞雲在1988年7月中開始失去蹤影，吳母懷疑女兒遭女婿殺害而報警。（影片截圖）

事件發生於1988年，41歲婦人陳桂梅有個嫁出去的女兒吳瑞雲，對方時常回台北景美娘家吃飯。但當年自7月12日後，吳女的丈夫姚正源行船後回到外家吃飯，卻沒與妻子一起來，讓吳母感到奇怪，打電話問女兒為何沒過來，吳女表示已準備好晚餐給小孩，所以不過來吃飯，這也是母女兩人最後一次聯絡。

姚男向外母表示會搬離現時的住所，未來幾日會沒有電話聯絡，吳母見多日未有女兒消息，致電到她家中，姚男接電話表示夫婦兩人曾大吵一頓，吳女離家出走不知所蹤，並已向警察報案了，着吳母不用再報警。吳母聽後愈想愈奇怪，就算女兒離家出走，也沒有可能不來找她。

吳母為了找出女兒下落，追問兩名孫兒，想不到會聽到「爸爸把媽媽的頭拿下來」的答案。（影片截圖）

過了兩個月，為了查出發生何事，吳母待姚男帶兩名孫兒回來吃飯時，趁姚男行開時向兩孫兒查探女兒情況，想不到得到的答案竟是「爸爸把媽媽的頭拿下來了」，讓她十分震驚。她覺得可能是小孩亂說話，於是隔天再問她們一次，答案變得更完整，孫兒憶述事發當晚父母吵得很兇，爸爸氣得拿皮帶打媽媽，之後便將媽媽的頭拿下來，還把媽媽的腳及肚子裏的東西放入袋內，之後便沒有再見過媽媽了。孫子接着說，爸爸還要他們跟別人說，媽媽是跟別的男生跑掉。

吳母聽到孫兒竟然能清楚交代案發詳細過程，嚇得呆了，連忙將孫兒的說話錄下當證詞，然後去報警。警方聽後立即逮捕姚男，姚男一直喊冤，向警方表示妻子跟他吵架後提出離婚，之後便離家出走，情況並不如孩子所說，警方將他列為嫌疑犯。而吳母接受媒體訪問時大數姚男爛賭，相信他已將女兒分屍了。

警方聽到孩子的說法後，立即逮捕姚男，但姚男一直喊冤。（影片截圖）

後來吳母睡覺時夢見女兒穿着紅色衣服來找她，而搬入女兒一家以前所住寓所的男住客，亦表示夢到一個斷頭的女子，而且在剛搬進來時，冰箱有一包很臭且長出蛆蟲的肉，懷疑是否吳女的肉塊，不過已經被房東丟掉。

警方對這些證詞高度懷疑，立即派人到房間進行蒐證，也找到血迹反應，於是將姚男以殺人罪拘捕。警方當時只找到血跡，但找不到吳女，為了找出藏屍地方，於是問吳女兩名子女，孩子表示爸爸載他們到公園，然後挖洞埋藏媽媽的屍體，警方立即到現場挖掘，但並無發現，只好放了姚男。

姚男指夫婦兩人曾大吵一頓，吳女離家出走不知所蹤。（影片截圖）

直至很認識吳女的人在命案後表示仍見到她，連警方也接到吳女的來電，說她正身在台南，並沒有被人分屍，叫警方不要再追查。後來警方親自查問吳女子女，是否有人教他們這樣說，小孩點頭承認。

姚男其後表示吳母並非第一次教唆孩子說謊，指控他殺了妻子，三年前吳女離家出走時，吳母已指控他殺了妻子，但今次吳母極力否認。由於吳女一直失蹤，吳母擔心得求神問卜，甚至到中正橋下說要挖出女兒的遺體，警方也有到場，真的挖出一堆骨頭，不過經化驗後發現並不是人骨，而是豬骨。

後來孩子表示爸爸載他們到公園，然後挖洞埋藏媽媽的屍體，警方立即到現場挖掘，但並無發現，只好放了姚男。（影片截圖）

這宗歷時4年的離奇命案，在1993年終於結束，原來吳女還活在世上，而且交了一個新男友，兩人還生了小孩，由於要為孩子報戶口，吳女只好聯絡母親，因此暴露了行蹤。

為何面對丈夫被控殺人、女兒遇車禍入院也未肯現身，原來是她欺騙丈夫及母親在先，訛稱在電子廠返夜班，原來是在三溫暖（桑拿場所）工作，並另結新歡，用假名與對方交往後同居，這也是為何事件鬧得這麼，大她仍堅持不出來澄清的原因。