15個紙皮箱神改造教學　床頭櫃可有埋櫃桶　DIY圓凳方便招呼朋友

疫情下，家裏最多的就是成堆的快遞紙箱。以前我也曾為怎麼處理這些紙箱傷過腦筋，但自從我學會了紙板手工後，現在它們在我眼裏，可以是遊戲機、糖果機、投籃機，還可以是凳子、收納架、枱燈。



硬幣分揀機：用紙板做一個硬幣分揀機，會不會讓孩子愛上存零花錢呢？不如動手試一試。這個硬幣分揀機的精髓之處在於分揀口，根據硬幣尺寸做出分揀口面板，要注意口的尺寸從左至右是從寬到窄的，最窄的一個口靠近投幣處。將做好的硬幣分揀口面板安裝在包含硬幣盒的機身上，這裡也要注意，第一個口和第二個口之間要做一個傾斜的擋板，以免最小的硬幣劃到中間的硬幣盒中。最後扣上蓋子，再稍加裝飾，一個紙板硬幣分揀機就做好了。

糖果機：外面的糖果機孩子總能玩個不停，不如用紙板做一個，讓孩子在家裡隨時隨地玩個夠！首先拼搭紙板做出糖果機機身、內部構造和取糖果的按鈕。再加蓋上透明盒子當作糖果容器，最後放上紙板做的糖果機蓋子，再裝飾上卡通眼睛和鼻子，一個糖果機就完成了。如果覺得食物直接接觸紙板不衛生，還可以在內部容納糖果的地方和出入口加上一層乾淨的保鮮膜，給孩子裝小零食用也是很有趣的用途。

點圖細看製作方法、成品及更多可用紙皮製作的傢俬和玩具▼▼▼

+ 65

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

看完紙板的廢物再改造，是不是更有一種一點錢都沒白花，而且靠着快遞紙箱還能賺一波的感覺？

【同場加映】絕對意想不到 「日本手作狂人」將膠鴨玩具與衣夾變成「超人」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 41

【同場加映】日本設計師自製浮誇「拉麵口罩」 真正超立體 不用再怕眼鏡起霧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】