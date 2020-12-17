馬國大耳窿睇錯地址　紅油淋錯隔籬村　屋主無奈：追數應謹慎調查

討債前至少要懂得看地址，否則只會淪為笑柄。馬來西亞發生一宗大耳窿擺烏龍事件，居然因沒看清地址，把紅油淋到隔籬村相同門牌的單位，令屋主不明所以，站在門前一面無奈。而收數者留下的便條中，寫着借貸者姓蕭，但被淋的屋主姓羅，更稱不還錢就放火燒屋。被錯淋紅油的屋主嬲爆說追數前應「謹慎調查」，可是留下的聯絡號碼根本打不通。

事主稱字條上的借貸人不是自己，令他大感無奈。（網上圖片）

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事件發生於馬來西亞雪蘭莪州北部的適耕莊，事主羅金榮是當地的民主行動黨元老，17日早上他一打開門，見到大門鐵閘和兩條門柱都被人淋了紅油，還留下了追數的字條，但他根本沒有牽涉金錢糾紛。

他發現字條上寫了一個姓蕭的人名及身份證號碼，相信是借錢的人，還說再不還錢就放火燒屋，附上一個電話號碼。羅馬上報警又嘗試打那個電話號碼但無人聽。他告訴當地傳媒，自己無金錢糾紛更沒有得罪人，認為是「點錯相」。

警方調查指，收數者應該看錯地址，門牌是對卻淋錯隔籬村。（網上圖片）

警方調查後發現，字條上提及的借貸者，是隔籬村的村民，懷疑因為兩戶人的門牌和路名都一樣，令追數者混淆弄錯地址，跑到另一條村淋油。羅就稱希望借貸者盡快解決問題，以免再出現誤會，更希望追數的人別用暴力手段，「尤其是沒有謹慎調查就胡亂潑漆，容易殃及池魚，傷害到無辜市民」。

（綜合）

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