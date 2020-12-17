驚！Pornhub刪片不是印度神童預言的大災難？12月這日子才是關鍵

【Pornhub／刪片／印度神童／預言／大災難】成人影片網站Pornhub早前被指有涉及兒童性侵及偷拍影片，因此突然將過千萬條相關影片刪除。之前以占星師自居的印度神童Abhigya Anand曾預言，2020年12月會令「數以百萬計的人內心恐慌」，所以很多網民都認為，神童的預言就是Pornhub大規模刪片事件。其實神童的預言有確實日子，不但該日子還未到來，而且將發生的事件或令更多人恐慌！

知名成人網站「Pornhub」捲入兒童性侵及偷拍影片風波，官方一夜間刪除全部由未經驗證的帳戶所上載的影片，網站只允許經驗證的內容合作夥伴上載影片及內容。（Pornhub網頁截圖）

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本月初（4日）《紐約時報》報道指Pornhub充斥數以千計涉及與未成年少女甚至兒童性侵的影片，更有超過210萬人聯署要求影片下架，多家信用卡公司包括Visa及萬事達卡（Mastercard）其後（10日）宣布終止於Pornhub的支付服務，顧客不能使用兩間公司的信用卡於Pornhub付款。

其後Pornhub迅速回應事件，訂立新的影片要求，並將不符合要求的影片下架，將來只准許經驗證的合作合作夥伴及成人影星才可以上載影片。據統計，Pornhub影片量由事件中由1350萬部急跌至290萬部，刪片量超過1000萬，有網民笑言「印度少年預言12月會有全球大浩劫，果然凖」，但亦有人理解Pornhub的決定。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）。（YouTube截圖）

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印度神童預言可謂「啱啱遇着剛剛」，引起網民猜測其預言的「大災難」已經發生。不過其實神童預言的日子還沒有到，Pornhub刪片或許只是剛巧在預言日子前發生的事情而已。根據神童預言，在2020年12月21日或之前將有事件引起「數以百萬計的人內心恐慌」，考慮到印度時間比香港慢2.5小時，預言日子將介乎香港時間的12月21至22日之間。

以下為印度神童Abhigya Anand 2021年預言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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印度神童Abhigya Anand對於解決危機亦提出了7大辦法：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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世界各地都有不少人士對未來作出預言，包括以下的英國靈媒Nicolas Aujula及波蘭千里眼Krzysztof Jackowski。

👇👇👇即睇英國靈媒Nicolas Aujula 2021年預言：

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👇👇👇即睇即睇英國靈媒Nicolas Aujula過去部分預言：

👇👇👇即睇波蘭千里眼Krzysztof Jackowski 2021年預言：

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