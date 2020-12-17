Pornhub讓人變性罪犯？網民反對刪片3理由　色情網播三級片錯了嗎

根據《紐約時報》揭露，色情片網站Pornhub上有許多兒童性侵影片，更有兩百多萬人連署，希望關閉Pornhub。這些爭議令許多信用卡公司（Visa、Mastercard）宣布暫停與Pornhub合作，目前不再提供刷卡支援。

Pornhub緊急下架逾1000萬部「非認證用戶」的影片，此舉引發網路熱議，許多人反對這項措施，以下是筆者觀察到的三大反對理由：

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Pornhub只是媒介，並非罪犯？

持此論點者認為，Pornhub只是像Youtube一樣的影音媒體，只不過定位是「色情」，真正該付出代價的是上傳「兒童色情」或「性侵」影片的用戶。筆者同意，作為色情平台，Pornhub並非「內容生產者」，與影片內的犯罪並沒有直接關聯。然而，Pornhub的問題在於「審查規範嚴重不足」。

《紐約時報》指出，Pornhub的審查人員太少（約不到100人），以至於無法一一審查影片內容。再者，Pornhub提供「下載」服務，一些影片儘管遭到檢舉而下架，卻並沒有消失，它可能已存在於許多觀眾的Ｄ槽當中，等待再次上傳，雖然Pornhub提出「影片指紋辨識」技術試圖阻止這樣的現象，但這項系統卻能被輕易避開，足見技術漏洞之大。

Pornhub無法控制影片內容，但我們或許也得同意，作為色情片網站領頭羊的Pornhub，確實得祭出更詳盡的審查規範。嚴格審查除了保護受害者的權益，也能保障未來拍片人的合法性。平台雖無法阻擋性犯罪影片的上傳，但也不能以此做為藉口，放任非法影片繼續在網站上流竄。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：天涯一方草，原文：Pornhub下架違規素人片——情慾與侵害的界線】