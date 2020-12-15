Pornhub涉有兒童色情　刪逾千萬部影片　網民：印度神童預言成真

全球知名成人影片網站「Pornhub」近日捲入兒童性侵與偷拍影片風暴，官方一夜之間刪除逾千萬部影片，引起全球網民熱議。消息傳出後，本港討論區一片哀號，直言心情沉重，有人則想起印度神童預言，笑言12月果然有更慘的全球巨災，但有網民支持網站決定，認為影片來源存疑，「當中有好多受害者，對佢哋好大影響」。

知名成人網站「Pornhub」捲入兒童性侵及偷拍影片風波，官方一夜間刪除全部由未經驗證的帳戶所上載的影片，網站只允許經驗證的內容合作夥伴上載影片及內容。（Pornhub網頁截圖）

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《紐約時報》早前報道指出，Pornhub存在數以千計甚至更多的未成年少女和兒童性交影片，因而引起大眾關注，逾210萬人連署要求官方將非法影片下架。Pornhub很快回應，隨即把百萬部在官方新規下被認定不合格的影片下架處理，從今以後亦只有經過驗證的內容合作夥伴，以及成人影星才能上傳影片。

根據外媒《Motherboard》統計，Pornhub由周日（13日）晚的1350萬部影片，暴跌至290萬部，一夜間逾千萬部影片消失，殺全球網民一個措手不及，香港網民亦紛紛表達關注，「世界有一半人冇咗最後一塊樂土」、「一眾男士將留下男兒淚」，更誇張表示疫情可能又要惡化，「之前又話睇片抗疫，就快又要群爆」。有網民則笑言：「印度少年預言12月會有全球大浩劫，果然凖。」

不過，有理性的網民則指，早前大多數影片都是由未經驗證的使用者上傳，而來源未能確定會否牽涉性罪行或兒童色情，因而理解Pornhub決定，「睇返啲大公司製作咪得」。

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夜闌人靜看小電影，台女打開Pornhub見到的卻是法師。（Dcard／Pornhub截圖）