美國警奇招捉賊　「聖誕老人」突襲熊抱偷車犯　「精靈」拔槍拉人

以為聖誕老人只會派禮物？原來美國的「聖誕老人」還會在超市捉賊！美國加州里弗賽德縣（Riverside）警方最近為了打擊日漸猖獗的商舖盜竊案，派人打扮成聖誕老人和精靈，埋伏於購物中心附近，單日行動中拘捕至少5人。在其中1次追捕中，「聖誕老人」和「精靈」更成功阻止2名偷車疑犯逃跑，畫面笑倒不少網民。

美國加州里弗賽德縣最近出動「聖誕老人」和「精靈」，打擊商店盜竊案。（fb「Riverside Police Department」）

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美國加州里弗賽德縣警方上周六（12日）在facebook發文，表示商店行竊案件在假日購物旺季大幅增加，當局日前便派人到某購物中心執法，除了監視店舖的閉路電視畫面，亦派警員佯裝成「聖誕老人」和「精靈」在附近埋伏，並先後拘捕3人，包括偷走整個購物車商品的女子、偷竊慣犯，以及偷走1000美元樂高（Lego）模型組的男子。

正當執法行動準備結束時，警員得知購物中心停車場有3名男子疑似偷車，立即到現場調查，並發現3名可疑男子。據影片顯片，「聖誕老人」先將1名拒絕配合的疑犯重摔在地，而身穿精靈服裝的警員拔槍拘捕另一男子。警方表示，其中1名偷車疑犯後來獲釋，另外1人則涉嫌持有非法毒品和拒捕，還有1名在逃疑犯，現正被通緝。

同場加映！（香港01製圖）

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