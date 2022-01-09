日網紅完美櫃桶收納術　全部打直放方便取用　軟身收納盒最啱懶人

食堂君平時也會看一些日本主婦的收納影片，收拾得乾乾淨淨整整齊齊，真的讓人心情很愉悅。



日本主婦shika，她的收納影片在YouTube上大受歡迎。今天食堂君給大家介紹一下，她收納廚房用品的一些小技巧。

打開我們家裡廚房水槽下面的抽屜，可能會是這樣的：什麼東西都有，亂糟糟疊在一起。而shika的廚房就不同了，她會將廚房用具、調味料等東西都整整齊齊歸納在抽屜裡，還會考慮空間、使用頻率來歸置不同的物品，趕緊來學學她的收納經！

一打開櫃桶全部嘢亂糟糟？睇睇shika嘅超整齊收納秘訣（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 19

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

首先從最右邊的爐灶下面的抽屜開始，拉開之後發現沒有啥多餘的東西，就是簡簡單單的按照抽屜尺寸所擺放的4個罐子。shika在去購買收納的時候，會先用尺子量好抽屜的尺寸，再確定要買的收納的大小。這些罐子裡放的是藥膳食材，拿出其中一個罐子，裡面放的是蓮子，盒子上貼著小紙片寫著內容物的名稱，這樣在使用的時候就可以很方便。如果沒有打印的機器，也可以用手寫。再打開右邊最中間的抽屜，裡面裝的是鍋具，間隔的架子是shika很喜歡的品牌Nitori，Nitori分別有兩種尺寸的架子，她用了小的架子一邊一個來收納鍋和鍋蓋，更小的鍋蓋收納也是在百元店裡買的。放鍋把的是這個原本用來放番茄醬和蛋黃醬的收納盒，shika家有兩個鍋把，一邊一個剛剛好。

打開右邊最下面的抽屜，裡面放的是火鍋用的鍋具，最中間的抽屜裡又放著什麼呢？趕緊打開來瞧瞧：這裡放著保鮮膜和各種廚房用勺，盒子也是百元店的，符合抽屜的尺寸。shika喜歡這種帶切口的保鮮膜，對她來說好用方便是最重要的。放牙籤的杯子也是百元店的產品，本來是放調味料的，但拿來放牙籤格外合適和好看。中間的抽屜放著各種調味品，首先把整個抽屜劃分成幾個區域，比較大的收納盒也是Nitori的，盒子的底部做成了灰色的防滑效果，使得調味料不易傾倒。液體瓶子的調味料直接歸置就好，像是「胡椒」、「味之素」等粉狀袋裝的調味料，都裝在了統一的盒子裡，並且在上面貼了標籤。砂糖、澱粉等調味料用圓柱形的收納罐來收納，旁邊這裡有一排呈L型可以拉出來的盒子，這些原本是平放用來歸置文具的，現在被立起來用來收納茶包、番茄醬等。最底下一層，用三個比較大的收納盒來收納各式各樣的垃圾袋。

最後，看一下最左邊的抽屜。最上面放了菜刀，中間放了菜板和各式各樣的東西，因為放的東西比較雜，不能確定形狀，所以shika使用了比較柔軟的收納盒。這種收納盒對不喜歡量尺寸的人很友好，有些大小不合適的東西也可以放進柔軟的盒子裡，比如這個尺寸不太規則的寶寶輔食機器。終於到了左邊的最下面一層，裡面放著一些清潔用品和廚房紙巾。

以上就是shika的所有的廚房收納教學，當然每個人家裡的情況不一樣，能從shika的收納思路裡學習到能用得上的思路，才是最重要的！

【同場加映】詳解IKEA宜家11種廚房神器用法 洗菜籃可做蒸籠 隔熱墊有磁力（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 34

【同場加映】唔一定用MUJI無印 日媽媽最愛廚房用品排名 IKEA首選這3款神物（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 22

【本文獲「食堂物語」授權轉載，微信公眾號：jianwei2050】