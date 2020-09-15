日本「3步極簡收納法」　可讓蝸居愈住愈大　再忙的媽媽也能做到

在日本這個寸土寸金的地方，大部分公寓的面積都十分狹小，儲物空間有限，再加上個人的生活習慣，容易引起雜物堆積，減低了生活的便利性。想將房間變得整整齊齊，改善生活空間又不知道如何入手，不如來學習下日本收納師的3個收納秘訣。一起來看看吧！

1分鐘掌握日本「3步極簡收納法」（點圖放大閱讀）：

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下面一起來看看經過以上三種步驟收納過的小空間是什麼樣子的吧！首先是廚房區域，櫥櫃裡堆滿了各種調料瓶，堆疊在一起難以取用，煮飯時找調料就會浪費時間。對於這些調料的收納辦法是先將所有櫥櫃的物品攤開進行分類，分為食品、調料、廚具和其他工具等，用統一尺寸同一色系的收納盒收納好，再貼上分類標籤，取放時一目了然。

另外狹小的廚房裡還經常遇到的問題就是沒有足夠的活動空間去切菜、準備食物，收納師的建議是準備一個流動的手推車，一些原本放在檯面上的碗筷等，都可以放在推車上，檯面的空間就會空出來了。

收納完廚房的部分，再來看看飯桌，畢竟空間小家裡很多東西都堆在飯桌上。其實飯桌收納非常簡單，就是只留你用得到的物品，比如水杯和水，其他的全部撤掉。客廳的電視櫃也是一個收納重災區，我們應該按照物品的類型，層層分類收納，準備一些收納盒也是很有必要的。

房子不必大，住好就是家，收納不用很深的門道，簡簡單單的三步法，足以讓你的小家越住越大。你，學會了嗎？

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