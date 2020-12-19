台大街驚見「逃亡中」的吸塵機械人　離家四處走不忘清潔本份爆紅

打掃的工作就交給吸塵機械人了！許多人家裡都會購入吸塵機械人，讓清掃環境的工作變得輕鬆又簡單。不過，日前有一名網友在路上意外發現吸塵機械人「逃家」了，同時還不忘打掃街道的工作，讓他看了趕緊拿出手機拍下這段奇妙的畫面，許多網友看了也忍不住笑意，紛紛留言：「掃全台，超佛心！」

原PO在臉書社團「新．路上觀察學院」發文大呼「誰家的門沒關好！」並附上一段影片，影片中一台白色圓形造型的吸塵機械人在大馬路上閒晃，還不忘「盡責」清掃環境，讓原PO看了趕緊拿出手機紀錄下這讓人好笑又傻眼的畫面（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

吸塵機械人「逃家」逛大街的畫面在網上爆紅，近萬名網友看了也忍不住大笑，紛紛留言直呼，「遇到野生的掃除機械人，可能要帶去掃晶片」、「別擋路，要上交流道了」、「有中途能先安置嗎？」、「有好心人可以給他罐罐跟乾淨的水嗎？」、「清潔隊：新來的，認真一點啦」、「掃全台，超佛心！」、「機械人：今天的工作量好大……」。

不過，原PO並未在影片中透露是在哪裡發現這台逃家的吸塵機械人，它的主人回到家若是發現不見了，想必會非常傷腦筋。

【同場加映】點擊即學掃地機器人七大使用秘訣👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

【延伸閱讀】吸塵機械人可以拖埋地？三種清潔模式應對不同打掃需要（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

比九層塔更搭鹹酥雞的配料？他推「1蔬菜」：完美中和油膩感

流口水！南部辦桌一桌8000 菜單曝光網喊：吃過都難忘

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】