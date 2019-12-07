【掃地機器人】擔心唔識用？即學七招使用秘訣解放你雙手

現代人生活節奏都比較快，工作也比較忙，所以很多人都無暇顧及家庭衛生情況，更別說每天都堅持去掃一掃地了。因此掃地機器人開始成為很多年輕家庭的新選擇，希望通過他的出現帶來解放雙手的效果。

但是這個像「餅」一樣的東西真的能讓你從此告別清掃地面的煩惱嗎？掃地機器人能掃乾淨地面嗎？掃地機器人到底有沒有用？相信除了用過的人之外，很多人心中都有這樣的疑問，今天就帶大家一起來看看，掃地機器人如何才能買對。

正確認識掃地機器人 它不是萬能的 但是也不太差

一般沒用過掃地機器人的用戶都會覺得掃地機器人應該像一個移動吸塵器一樣把家裡掃得一塵不染，經過筆者四年的使用經歷來看，如果比拼定點清掃和一次性清掃的潔淨度，掃地機器人確實是沒有人工掃的乾淨，不管你買的掃地機器人是幾百元的還是上萬元的，沒有一款掃地機器人能做到一次性清掃100%比人工清掃乾淨。

為什麼這麼說，因為掃地機器人有自己的獨特算法，它會沿著自己計算的路線工作，因此你經常會看到它在你的眼皮底下，繞過瓜子皮，繞過你掉的頭髮，不過別擔心，只要給他足夠的時間，現在大部分使用SLAM和VSLAM技術的掃地機器人都能做到95%以上的高效覆蓋，甚至比你自己打掃的覆蓋率都高！而且掃地機器人不知疲倦，一次掃不乾淨可以再來第二次。

主流用戶買LDS雷達產品準沒錯 千元以下產品不要買

筆者的同事看到掃地機器人直降到千元以下，興奮的問我這款掃地機器人能不能買，我看過後勸她不要買，雖然便宜，但這個錢可能白花了，最主要的判斷是因為它沒有LDS激光雷達。

目前主流稍好點的產品都會採用LDS雷達導航或者用鏡頭來導航，所以大家在購買的時候也盡可能的選這兩類產品。而且這兩類產品都有比較明顯的特徵，LDS雷達帶一個凸起的「頭」，鏡頭的就是機身正面有鏡頭啦。相對來說LDS價格更低，且導航的精準度也比較高。

目前LDS雷達產品最低可以到1300元人民幣左右，所以低於這個價位的掃地機器人不要買，不是說肯定效果不好，只是覺得大家沒必要為這幾百元的差價，冒這個風險！ LDS雷達也是無人車上會用到的技術，具體的工作原理就不描述了，總之LDS雷達+SLAM導航算法應該是目前最成熟的導航方案，覆蓋效果也很好，價格高低都有。

不光會買還得會用 使用前請做好這些工作

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+ 4 + 3 + 2

會買會用才能解放雙手 老用戶告訴你掃地機器人有多好

筆者使用掃地機器人已經四五年的時間了，經歷了產品的疊代和自己使用習慣的優化後，筆者總結了一套使用小竅門，每天用掃地機器人打掃兩次衛生，基本能夠非常全面的把家庭地面的垃圾清潔乾淨，說出來也不怕你羨慕，筆者已經4年時間沒親自拿起掃帚掃地了。

筆者的使用方法是，每天晚上下班前1小時設置掃地機器人預約清掃兩次，檔位調節為強檔，這樣可以保證在你下班結束後，掃地機器人剛好結束清掃工作，這樣的優勢就是即便掃地機器人闖禍了，你也可以第一時間回家收拾殘局，而且不影響你的其他生活。此外周六日家中有人的話，我會盡量把預約設置在早上剛起床後的10點鐘，開啟輕柔檔位，可以最大限度的降低噪音對生活的影響。

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