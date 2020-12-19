前港龍機師轉行揸巴士　Po工作影片：盼年輕同事面對現實向前看

【失業機師／港龍／國泰／新冠肺炎】國泰航空早前宣布停止營運旗下港龍航空，港龍機師和空中服務員在疫情下失業。有前港龍機師最近在facebook分享影片，指其19年機師生涯被迫完結後已轉行當巴士車長，影片拍攝他由「揸空中巴士」變「揸巴士」的工作點滴，勵志畫面感動許多網民，欣賞其逆境自強、能屈能伸的精神。 他在帖文表示，分享影片只希望鼓勵年輕同事們能盡早「向前看（move on）」，走出困境和心理陰影，又指「今天，大家雖然都處於人生的谷底，但這不是我們的錯，我們仍然是最優秀的一群飛機師」。

前港龍機師最近在facebook分享轉行做巴士車長的經歷，感恩一路有妻兒陪伴。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名李姓前港龍機師周三（16日）在facebook分享影片，其中有許多過去駕駛飛機的照片和片段，以及最近轉換跑道至巴士車長的工作情況，看到其妻子和2名兒子一直窩心陪伴，而他也坦言：「機師？巴士司機？我覺得爸爸仍是最具挑戰、困難的工作」。

他樂觀一面很快吸引逾千網民讚好帖文，大讚他「正能量爆棚」，更是向兒子示範何謂「逆境自強」，「職業無分貴賤，靠自己一雙手去搵食，值得自豪」、「好爸爸，最佳身教」，又祝福他早日重掌飛機「方向舵」。

由於帖文引來熱議，不少人好奇「李車長」現時的工作情況，他其後亦再發帖親述心中所想。他透露自己加入港龍近19年，給予他飛行經驗、財富和機遇，自言已是同期入職的同事中較幸運的一群，現在只是「不甘心too early to retire（太早退休）」。

李車長過去在港龍任職近19年，他未有因公司結業一事而氣餒，反而希望藉揸巴士的影片，激勵其他失職機師。（資料圖片）

他又表示，現時香港機場出入境人數大減，「現在香港機場每日只有1500人出入境（正常是每日十多萬人）」，航空業目前的環境其實已毋須多講，但他看到一些較年輕的前同事始終未走出困境和心理陰影，才決定將自己揸巴士的影片分享至網上，希望鼓勵他們盡早面對現實和向前看。

今天，大家雖然都處於人生的谷底，但這不是我們的錯，我們仍然是最優秀的一群飛機師！ 港龍前機師李先生

他續指，香港人善忘，無論是裁員還是今次影片「爆紅」，很快便會歸於平靜；在看名人傳記時，也發覺最精彩的部份在於他們經歷人生低谷時如何面對，以及跌倒後如何再爬起來。他最後寄語一眾機師，「今天，大家雖然都處於人生的谷底，但這不是我們的錯，我們仍然是最優秀的一群飛機師！」

+ 2 + 2 + 2

【延伸閱讀】國泰港龍航空停飛 回顧13件你可能不知道的事

+ 16 + 16 + 16

👇👇👇同場加映：疫情下失業轉行揸的士養家 台爸開工驚見乘客是妻子 結局超催淚👇👇👇