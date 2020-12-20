日劇最愛場景│細長走廊、固定班房已過時？　日式新校舍變到咁！

日本影視作品最愛的取材場景——學校，那條窄長的走廊對觀眾而言都熟悉不過。日本近日有網民驚訝地發現，原來現在的新建的小學已經與以前記憶中的模樣有天淵之別！而經過考證後，更發現部分新建的初中和高中也可能會採用同樣形式興建，令不少網民感嘆「時代不同了呢」，而那些年可能發生在舊校舍的浪漫情懷故事，在新校舍恐難重現。

日本影視作品中其中一個出現率最高的地方就是學校，當中細窄而長的走廊更留下了不少經典場面。（《求婚大作戰》劇照）

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無論動漫還是日劇電影中，對於日本學校構造的描寫都大同小異，禁止奔跑的走廊空間並不寬敞，每個課室之間用水泥牆壁壘分明地隔開。然而，最近有日本網民在twitter上發文，表示自己最近「去了不少東京都內的學校」，發現雖然仍能「常看到出現在動漫中的國中和小學那樣狹窄的走廊」，但是「大部分的學校都走廊寬敞，甚至有部分學校的教室連牆壁都沒有」，讓他感嘆「年代已經不同了吧」。

舊式學校的細長走廊。（twitter@gankuma_）

新式學校着重開放感，走廊亦變得相當闊。（twitter@gankuma_）

推文一出隨即引來各方教師及學生熱議，有人表示「昭和的孩子（1988年前出生的人）想必是難以理解吧」、「從任何方向都會被盯着吧」。但網民很快就發現了一個現象，就是新建學校幾乎都是建於2000年打後，而且往後「可能這樣的學校會愈來愈多吧」。在電影和動漫中經常出現的經典學校場景，或許在不久的將來，就會被新式學校統統取代。

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