被炒員工投訴經理能力差　讚笑面虎老細好人　同事揭背後炒人真相

在職場打滾最重要懂得察言觀色，方能在戰場中留到最後。有網民日前撰文投稿，指其同事早前遭經理解僱，一怒之下越級找高層投訴經理工作能力差，事後還大讚該高層好人。不過樓主文中透露，同事口中的「好人」高層，其實才是解僱他的主使人，形容「大老細角色永遠要做好人」，而經理一向只是係「扯線公仔」，生存之道就是要聽話負責所有「髒活」（dirty work）。

有網民投稿表示，其公司同事不滿遭經理解僱而直接向「大老細」投訴，未料對方才是幕後主使人。，（GettyImages）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名網民近日投稿至facebook專頁「辦公室日報」，表示其同事早前被經理解僱，其後越級找「大老細」怒斥經理公私不分，經常得罪客人，要由下屬「執手尾」。大老細一直細心聆聽並安撫他，揚言會處理其投訴，更答應親自撰寫推薦信。

同事訴苦一番後倍感安慰，在離開公司前還大讚老細「好好人」，惟任職人事部的樓主在文中揭露真相，稱決定辭退該名同事的「主腦」其實正是大老細！原來大老細不滿該同事開會時睡覺，並多次「遊魂同埋釣魚」，開會後便吩咐經理「操刀」，找個理由解僱他。事後經理非常識趣，知道職場的遊戲規則是「大老細角色永遠要做好人」，自己只是傀儡和扯線公仔，專責「髒活」（dirty work），因而配合「手起刀落」。

樓主目睹此事後有感而發，表示公司裏中高層的作用「並唔係做嘢叻，而係佢哋肯做傀儡」，擔當千夫所指的角色，以換取高薪厚職，「大老細叫你行東你唔好行西，大老細叫你坐你就唔好企」，公司總有他們的容身之所。他又指，即使該名經理本可以在上司面前為其下屬美言幾句，但最終也不敢違背大老細，只因他家有妻小，還要供樓養家，承受不起一絲風險。

樓主認為大部分人都難以駕馭中高層的工作，不但要乖乖聽話，還要做扯線公仔。（《上司實習生》劇照）

許多人或會認為乖乖聽上司的話並非難事，但樓主直指不是人人都能做到，「你可唔可以埋沒良心做扯線公仔？你可唔可以面對不合理要求都笑住Say Yes？你又可唔可以對住好多過份嘅嘢都隻眼開隻眼閉？」，認為只要內心還有「稜角」的人都很能做得到。

帖文引來不少網民共鳴，指「所以成日話喺香港做衰人先有機會發達」、「完全同意，聽話未必上位，唔聽話嘅就永遠捱騾仔」、「可唔可以教我點樣磨走啲棱角」，但也有部份網民指出樓主的同事有錯在先，開會時不專心引起老細不滿，「但大老細要求咁做都合理，個經理做呢件事都不算按着良心」、「始終個員工有理虧在先！」。

👇👇👇同場加映：連登仔睇錯更表4個月自製WFH：老細唔記得咗我 最後結果超意外👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

👇👇👇同場加映：公司可以幾落後？網民爆笑自爆：20年歷史辦公枱你用過未？👇👇👇