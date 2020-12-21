台女憂父因喪子之痛盲信神棍　網紅律師：只可安排另一高僧拯救他

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

施主，結婚不是出嫁，也不是出家，結婚就是結婚，不過，基於你們家應該是重男輕女的狀況，有些事情不太適合強硬介入，更何況，那些錢、那些土地，只怕也是你爸的，弟弟沒過世，往後也不會是你的，管到海邊也不太好。那麼，應該要怎麼辦呢？

法律上，你什麼都不能做。因為宗教就是低潮的人最好的鴉片，可惡的是，還完全合法。因為信仰所以匯款，有太多名目可以躲開詐欺的指控。不論是消災解厄、來世福報，都無法繩之以法。況且，誰不知道「人死了就是死了」，又不是動物墳場，在那裡下葬就可以復活。你知道、我知道、獨眼龍也知道，人死不能復生，但這句話就是不能從你嘴巴裡說出來。你知道你爸怎麼想嗎？

「我在為你弟弟增添福報，你是在幹嘛？肖想林北的財產嗎？這本來就是你弟弟的，你這個姐姐，怎麼這麼惡毒。」

但是你在想什麼？

「你的錢要去哪裡，隨便你。反正我從來沒有想過要你的錢。可是，眼睜睜看著你被高僧詐騙，臣妾做不到啊！」

呂秋遠認為拆穿父親被騙的事實並不是最好的方法，反而要代入對方的思維才再作行動才是上策。（《通靈少女》劇照）

既然法律上無法處理，那麼心理上，你該怎麼做？

你知道被詐騙的人，為什麼會不斷的排斥別人拯救他嗎？因為你不斷的碎念他被騙，就是在不斷的告訴他，你腦袋有問題、你很笨、你怎麼連這種事都相信？兒子剛過世，女兒指責他是笨蛋，只有高僧給他溫暖，你覺得他會相信誰？他不是需要你告訴他，高僧是騙子，因為他心裡也知道高僧是騙子，但是他只有繼續給高僧供養，證明高僧不是騙子以後，才能證明自己不是傻子。

你可以理解嗎？很多被感情詐騙的人，都「必須」這樣騙自己，否則無以維生。而你卻要去拆他的台，你要爸爸如何接受？

所以，你只有製造出另一個高僧，以他的語言去溝通，才能解決這樣的問題。我的建議是這樣的，你先去找另一個修行的師父，把這些情況告訴他，請這位師父跟你父親見面，然後用他的語言告訴他，兒子現在已經到菩薩那裡。因為你知道家裡的情況，所以這個高僧說什麼都準確，這時候，你爸就會慢慢相信他。當新高僧取代舊高僧的地位後，新高僧就可以導引爸爸慢慢從傷痛中恢復，這樣是不是比較厲害？

我知道你是好意，但別忘了一件事，當你要說服別人，就要站在他的立場思考。大多數時候，你想保護家人，但是請別忘了，相愛相殺，往往也就是發生在家人。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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