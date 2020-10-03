驚揭老公煙民身份　台女呻被呃足13年　網紅律師竟回應：係愛呀！

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

施主，看完了你的問題，我大概知道你的心病在哪。你跟他現在的危機，不是抽煙問題、不是欺騙的問題，而是你隱藏在內心深處、從來不願意承認的不安全感。

乍看之下，你們的問題在抽煙，但根本就不是。你不喜歡他抽煙，而他卻能隱瞞了你13年，這實在讓我感到非常訝異。首先，如果他有煙癮，竟然還能為了你，忍受有你在的時候不抽煙，除了愛你，我找不到任何原因。而你，竟然會在他愛你愛到願意收斂自己的「不良嗜好」而欺騙你，而覺得他沒有誠信，除了你太嫩，我也找不到任何藉口。

這位姊妹，婚姻就是一場相互容忍，但仍願意適時退讓的伴侶關係。雖然我不忍心說，你實在過得太爽，但是你怎麼沒想過，或許他就是因為知道你不喜歡煙味，但是又捨不得放棄你，所以他才會隱瞞不說。真的對這段關係無所謂的人，外遇都不怕你知道了，還怕你知道他抽煙？

呂秋遠認為網友的不滿，亦非來自丈夫吸煙及隱瞞她，而是源於自己的不安全感。（《志明與春嬌》劇照）

我換個說法好了，如果他在辦公室玩PS4，卻欺騙你在辦公室加班；如果他明明是用自己的私房錢買了PS5，卻欺騙你是公司中秋摸彩中的，你會不會覺得他欺騙你、萌生想跟他離婚的念頭？要不要承認，其實你根本就認為「你我約定一爭吵很快要喊停，也說好沒有秘密彼此很透明。我會好好的愛你、傻傻愛你，不去計較公平不公平」？沒有秘密彼此很透明？傻傻愛你不去計較公平不公平？你是把婚姻當作韓劇在演嗎？況且，就算是韓劇，現在也已經不是冬季戀歌，而是夫婦的世界了。

你的問題真的不在抽煙，也不在欺騙。婚姻生活裡，先生肯定會有許多事情讓你不滿，但別忘了，你也是。你不是完美的人，他也會有很多缺點。要不要離婚的時點，其實是看你們兩個人的忍耐臨界點會不會到，如果到了，就是在現實與理想中尋求平衡點，決定要不要為了孩子、經濟忍耐，或是受不了要分開。他抽煙，難道你就沒有讓人受不了的壞習慣？他騙你，難道你就沒騙過他？這些小謊小壞，其實都是婚姻生活中必然會發生的問題，如果這樣就要拉高到不信任，甚至考慮離婚，日後想起來，你肯定會後悔。

你們之間的最大障礙，其實在於你深深的不安全感，可能是因為一個月的時間，他有三分之一不在家有關。不過我仍然要提醒你，你的不安全感，其實只是折磨自己而已。把「抽煙隱瞞我13年」，推論到「他是不是還有什麼事隱瞞我13年」，最後是「他不在我身邊的時候，是不是會做什麼壞事隱瞞我」，這個叫做邏輯上的滑坡謬誤，類似看到有人穿著少一點，就認為人家是心術不正一樣，對你對別人都累。如果你可以想開一點，坦白告訴他，你就是不喜歡他抽煙，請他不要在你面前抽煙，也可以考慮少抽一點煙或是戒煙，以照顧自己身體，我相信他會很感激你。如果，你只是強迫他戒煙，甚至逼他在抽煙與婚姻選一個，我只能說，未來你們婚姻出現危機，不是偶然，會是必然。

其實我最想說的是，在婚姻生活裡，如果他想，就會有非常多的機會去作怪。你的不安全感，初期是折磨你自己，後期就是折磨你們。所以，施主，關於婚姻，你真的得放下執念，否則這段關係就會如夢幻泡影了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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