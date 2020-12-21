極危險！家長為執玩具波忘記鎖車轆　BB車衝出馬路直撞私家車車頭

馬路如虎口，一時大意足以抱憾終生。有網民日前分享「車cam」片段，可見一名家長於馬路口前打算拾回玩具波，但停車下嬰兒車時未有鎖上車轆，回頭才驚見嬰兒車直溜出馬路，直撞向私家車車頭才停下。幸好當時私家車早已停車，未有發生意外，惟驚險過程亦令網民看得「一額汗」。

網上流傳車cam片段可見，有家長疑忘記鎖上車轆，導致嬰兒車連人帶車衝出馬路，撞上一輛已停下的私家車。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民早前於facebook群組「馬路的事討論區」上載一段長約20秒的車cam片段，寫道：「BB車係咪要買第三（者）保險？」片中可見，拍片的私家車駛至一路口，正緩慢減速收油時，一名男子從行人路走出馬路，執拾滾出馬路的玩具波，私車車司機見狀則停車等待。

男子不徐不疾拾起玩具波後返回行人路，一輛紅色嬰兒車突然從其身後溜走，衝出馬路直撞向私家車車頭始停下，當時車上坐着1名戴有口罩的幼童。男子發現後，連忙回頭走上前，將嬰兒車推回行人路，不過走了兩步又發現有物品掉到地上，只好一手扶着車身，同時蹲下拾回物品，過程險象環生。

車CAM直擊險象橫生▼▼▼

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片段引起網民熱議，不少人認為片段中相信是幼童祖父的男子缺乏安全意識，任由孩子連人帶車衝出馬路，幾乎釀成意外，「好彩片主停線停車，幫手擋，否則出意外了，咁大意都得」、「遲早害死個孫」、「顧個波緊要過部bb車」。

亦有網民指出，無論是駕駛車輛或是推着嬰兒車，只要停下便需鎖好車轆免生意外，「無拉手掣嘅話，有轆嘅嘢就有機會移動，學車都教你平路都要拉手掣」、「唔係講錢嘅問題，如果轆岀大路嗰邊分分鐘已經岀咗事，離晒大譜」。

車Cam片段顯示，當時已完全天黑，但竟有一名爸爸與女兒各自在馬路上踩單車，爸爸則一直在前，女兒跟在後。（影片截圖）

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