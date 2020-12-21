盆菜又貴又唔好食？　網民熱數最討厭盆菜食材　呢9樣嘢超難食？

【冬至／盤菜／食材】本港新冠肺炎第四波疫情未有緩和跡象，政府推出的防疫措施包括2人限聚令及食肆禁晚巿，但俗語說「冬大過年」，許多巿民仍決意在這天圍在一起吃飯做節，其中盤菜是今年晚餐大熱之選！盆菜象徵合家團圓意頭夠好，不過有網民直就指盆菜「又貴又唔好食」，許多食材並不討好，甚至令人討厭，狠批「根本盆菜就係垃圾！」，帖文隨即引來烈熱回應，不少網民訴說心目中的難吃盤菜食材，將所有選擇加起來，就會變成「食盆都咁難食」。

不少人都喜歡在冬至的時候吃盆菜裡，象徵合家團圓。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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網民「大師兄黎明」在連登討論區上以「最討厭嘅盆菜食材」為題發文，號召大家一起分享大家心中最討厭的盆菜食材，經過一番討論之後得出以下結果：

按圖看網民評選盆菜難吃食才之選▼ ▼ ▼

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最後，網民幾乎把盆菜內有的食材都已提及過，「倖存」食材也沒有幾多款。有人就認為問題在於盆菜不好吃，「根本盆菜就係垃圾，正正經經打邊爐無咁嬲」，有關發言獲得其他人認同。

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冬至｜盆菜長放室溫超危險易食物中毒 消委會教正確加熱儲存Tips

先看看食盆菜有什麼危險因素▼▼▼

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