餐桌上的食材竟是老婆的最強性暗示　網民笑爆：這暗示很明顯了！

夫妻之間雖然可以坦坦白白，但有些事情還是暗示一下來得更有樂趣。近日有網民分享與妻子之間的小情趣，指平時很少見的一種食材突然在餐桌上出現，而老婆端出後只淡淡的拋下一句：「吃光它！」網民看到圖片後立即恍然大悟，笑說樓主「今晚要加班了」，又質疑「你是不是最近表現不佳」才會被老婆大量餵食「這種食物」。

網民們看到這樣照片之後，立即明白樓主遇到的是老婆的性暗示了。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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樓主在facebook群組「爆怨公社」分享圖片，可見餐桌上有一大盤生蠔，估計至少有二、三十隻左右。樓主說生蠔這種食材本身在家中餐桌並不常見，「今天竟然出現了！然後老婆只淡淡的說了三個字：『吃光它！』」。

網民看到此情此景，立即知道是樓主老婆的「最強性暗示」，希望樓主吃完之後可以「好好表現」：

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雖然坊間經常流傳吃蠔可以壯陽增強性能力，不過台灣營養師Ricky在YouTube頻道「深夜保健室」中曾指出，蠔的功能在於增加精子的數量及質量，如果本身沒有該類問題，吃蠔不但不能壯陽，反而更只會增加膽固醇的攝取量。

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