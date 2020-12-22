《銀魂》３大主角失業　日企業狂收實體CV　拒聘理由超爆笑

【銀魂／求職】新冠肺炎疫情肆虐，百蕭條下失業率高企，相信不少待業人士都深感「一職難求」，但竟然連動漫人物都不例外？日本各大企業最近竟相繼收到1份非常特別的實體履歷表（CV），應徵者竟是大熱搞笑動漫《銀魂》中的3名主角！各企業均紛紛在twitter上表明拒絕聘用，並幽默地以各種爆笑理由回覆！

大熱搞笑動漫《銀魂》將於2021年1月8日上映最後一部劇場版。（《銀魂 THE FINAL》官方宣傳海報）

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事緣《銀魂》將於明年1月8日於日本上映作為告別作的最後1部劇場版，由於劇中3名主角坂田銀時、志村新八、神樂經營名為「萬事屋」的店舖，並以「能夠解決任何委託」為賣點，因此相關製作單位於11月起就在官方twitter上表示劇中主角在明年起就要「失業」了，並表示3人正積極地尋找新工作。

正當網民都認為這只是電影的宣傳噱頭之際，近日各大日本企業都不斷到3人的求職資料，如Netfilx日本分部、華納兄弟日本分部、animate、Oricon News、甚至連本田和豐田等車廠，都在twitter表示收到了3人的求職信和CV，各機構的小編都以無窮智慧與幽默感把3人拒諸問外，並把爆笑原因在網上公開！

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雖然後來網民知道這很大可能也是《銀魂》電影版的宣傳手段，但也不得不佩服相關單位的創意和幽默感，紛紛表示「這樣的公關手段可算是大成功了吧」、「因為太真實了所以超好笑」。

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