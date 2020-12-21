#日本流行禁句大賞　熱數10大不能說的禁語　第1位醫護一聽即喊

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在大家的生活都相當艱難的2020年，你有試過因其他人一句無心說話而受傷嗎？有日本團體最近舉辦了「日本流行禁句大賞2020」，嚴選在今年最令人反感的說話，這些都是極為常見，但很容易傷害別人的說話，其中最熱門的10句話首位是與醫護人員有關，相信心酸得讓人一聽即哭出來。雖說港日文化大不同，也不妨來看看自己有沒有說出令人反感的說話吧！

日本「一般社団法人21世紀学び研究所」最近舉行了流行禁句大賞，嚴選了不少很容易傷害到他人的「禁句」。（流行禁句大賞2020官方網站）

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每年日本都有知名的「流行語大賞」，選出當年最多人使用、最掀起社會話題的「潮語」。今年新冠肺炎肆虐，日本的「一般社団法人21世紀学び研究所」舉行「日本流行禁句大賞2020」，選出「最不想帶到下年的說話」，並加以說明。一起來看看首10名的句語，看看自己有沒有曾經傷害別人吧！

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【潮語大挑戰】（01熱話製圖）

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