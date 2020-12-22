盾牌口罩聖誕特別版減價　每個$1獨立包裝　達Level 2水平

【口罩 / 盾牌 / 聖誕節2020】新冠肺炎疫情持續，今年的聖誕節過得不一樣，不少口罩品牌都有推出聖誕特別版，讓大家抗疫下都有節日氣氛。盾牌口罩正減價促銷多款聖誕節口罩，規格達ASTM Level 2，包括成人、兒童及幼童尺寸，每個售1元，全部均為獨立包裝，在4個盾牌防疫產品中心有售。

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按圖睇聖誕節口罩款式▼▼▼

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對於客人反映聖誕版口罩有油印味，盾牌回應指顏色罩有染料味道是無法避免，而且使用獨立包裝，味道更難揮發掉，但強調不同機構已經在市場抽查很多彩色口罩檢驗，都證明沒有致癌物質，可放心使用。盾牌建議可在使用前，提前4小時打開口罩袋，讓味道揮發走後才使用。

早前盾牌推出ASTM Level 3超保護彩虹口罩，總共有12色選擇▼▼▼

盾牌口罩推出超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）

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4個盾牌防疫產品中心地址：

1）銅鑼灣羅素街60號

營業時間：每天上午11時-下午7時

2）旺角門市部

豉油街20號總統商場地下4號舖

營業時間：每天上午11:30-下午7:30

3）Ashop門市部

‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬

營業時間

星期一至五：‪上午9:00-13:00‬

‪下午14:30-17:00‬

星期六：‪上午9:00-13:00‬

星期日及公眾假期休息

4）元朗門市部

新界元朗壽富街29號興隆中心地下20號舖

同場加映：30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼

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