理的Level 3口罩推新版　無痛耳帶獨立包裝$85/盒　消委會5星評級

撰文：卡洛兒
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【口罩 / 理的口罩 / 新版 / Level 3 / 消委會】新冠肺炎疫情持續，市民仍不能掉以輕心，口罩更是不可離身。早前在消委會檢測中，被評為滿分5星的理的Level 3口罩，近日推出獨立包裝，並轉用無痛彈性耳帶設計，一盒30個，售85元。
理的最新推出香港製造的成人口罩L碼，轉為獨立包裝，及加闊無痛耳帶設計，一盒85元30個裝。（褔港中西大藥行FB圖片）
理的Level 3成人口罩最新版詳情：
- 大碼(17.5cm x 9cm)
- 符合美國標準ASTM F2100-19 (Level 3)
- 符合歐洲標準 EN14683 Type IIR
- B.F.E. ≥99%
- P.F.E. ≥99%
- V.F.E. ≥99%
- 符合MRI(磁力共振)安全標準
- 生產製造符合ISO 9001
- 拒水面層及底層
- 不含玻璃纖維
- 三層掛耳式設計
- 一次性使用
理的指定零售分銷店名單▼▼▼
消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼
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