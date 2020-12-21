理的Level 3口罩推新版　無痛耳帶獨立包裝$85/盒　消委會5星評級

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【口罩 / 理的口罩 / 新版 / Level 3 / 消委會】新冠肺炎疫情持續，市民仍不能掉以輕心，口罩更是不可離身。早前在消委會檢測中，被評為滿分5星的理的Level 3口罩，近日推出獨立包裝，並轉用無痛彈性耳帶設計，一盒30個，售85元。

理的最新推出香港製造的成人口罩L碼，轉為獨立包裝，及加闊無痛耳帶設計，一盒85元30個裝。（褔港中西大藥行FB圖片）

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理的Level 3成人口罩最新版詳情：

- 大碼(17.5cm x 9cm)

- 符合美國標準ASTM F2100-19 (Level 3)

- 符合歐洲標準 EN14683 Type IIR

- B.F.E. ≥99%

- P.F.E. ≥99%

- V.F.E. ≥99%

- 符合MRI(磁力共振)安全標準

- 生產製造符合ISO 9001

- 拒水面層及底層

- 不含玻璃纖維

- 三層掛耳式設計

- 一次性使用

理的指定零售分銷店名單▼▼▼

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消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼

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