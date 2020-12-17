foodpanda外賣員打破花瓶無錢賠　佛心老闆免賠　結局竟是這樣

擁有良好品格與誠信是做人基本，有幸遇上重誠信及有責任心的人，更是千金難買。早前台灣有果汁飲料店在facebook專頁分享1則溫暖人心的故事，樓主透露5個月前有foodpanda外賣員不小心打破店內花瓶，收入不高的外賣員沒法立即支付1000元台幣（約275港元）的賠償，唯有前往不同店舖搜尋類似花瓶，但始終找不到相近風格的款式，店主心軟下同意不用賠償了，怎料近日銀行戶口卻收到一則意外通知，原來外賣員不僅賠償本金還加上利息，讓店主大呼感動。

台灣有外賣員意外打破果汁飲料店的花瓶，佛心老闆心軟不用對方賠償，怎料5個月後老闆戶口收到一筆驚喜款項。示意圖。（Brett Jordan / Unsplash圖片）

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台灣果汁飲料店「花甜果室」早前（11日）在fb專頁發帖，表示近日戶口突然收到一筆1200元台幣（約332港元）的款項，款項備註寫道「花盆賠償」，內心不禁詫異，「我心想是之前那個送隔壁foodpanda的男生嗎？」。店主續指公司同事都忘了這件事，因為事發於7月初，當時有外賣員不小心打破了店內花瓶，店家折舊後開出賠償金額為1000元台幣（約275港元），然而外賣員聽後卻面有難色，店主估計對方「需要跑許多外送單，才能有餘裕去支付這筆意外支出」。

被外賣員打破的花瓶折舊後價值1000元台幣（約276港元），外賣員付不起賠償費，唯有四出尋找類似花瓶，可惜遍尋不獲。（fb專頁「花甜果室」圖片）

外賣員無力支付賠償金額，唯有不斷走訪不同盆器店並拍攝照片，希望找到相類似風格的花瓶送還店家，然而他找到的款式都「相去甚遠」，最後樓主覺得對方這樣奔波太辛苦，故請妹妹轉達不用賠償的訊息，沒料5個月後其戶口卻收到1200元台幣（約332港元）的入賬▼▼▼

突如其來的驚喜讓樓主感動不已，不禁在fb發文分享這則外賣員暖心故事▼▼▼

這則帖文火速在fb爆紅，至今已有逾5萬個讚好、逾2000轉發，許多網民表示都被外賣員誠實的品德感動，有人指分享讓灰心的他重新發現世界的美好，「世界上還是存在着這些令人感人的善意」，也有網民分析指外賣員其實賺得不多，認為對方真的很有心，「我會收下誠意但退回這筆錢，1200他要跑多久」；不少網民亦建議樓主認真考慮聘用他，因為品德很重要。

同場加映：聽障外賣員不小心打翻食品，台女一個暖心反應令網民都感動到哭了！【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

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