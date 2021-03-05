綜藝爆專家級日女追男術　扮辣妹自製反差萌　招招攞命句句有機心

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不知道從什麼時候起，只要一說起心機，就好像是在和綠茶&渣男畫等號。報姐之前推薦過豆瓣9.0的高分日綜《有點心機又如何》，可以說是我的快樂老家了。

特別可愛的高階玩家田中美奈實和弘中綾香，她們會通過一個個的約會場景來分解超實用的斬男術，包括約會小心機、如何攻陷異性。說真的每次看這個，都不會覺得女生很做作什麼的，反而覺得很可愛。雖然說戀愛不應該是帶著算計的，但是這些小技巧不會傷害到任何人還會幫助加分。

先說一下對小心機的看法。如果只是想讓有對象異性為自己著迷，或者單純就是為了收兵，那就是壞心機；如果是為了喜歡的異性，就可以作為可愛的心機。

日本綜藝《有點心機又如何》　教你如何在約會中擄獲對方的心（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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報姐是全程姨母笑看這一期的。你以為這就是在教你迎合和取悅男人？當然不是！這難道不是我們想得到這男人才用的小心機嗎？最終取悅到的還是自己！

學會了！請問男朋友哪裡領？

【同場加映】向日本人學習零尷尬婉拒大法　男女都啱用　要對方被拒絕完都唔覺（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【同場加映】男生討厭的6種女生類型：欲擒故縱很煩厭、妳不是我媽！（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】

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