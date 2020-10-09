男仔鍾意「笨蛋女生」？信錯就真係笨　佢哋心底真正意思原來係……

許多男性經常說「笨笨的人不是很可愛嗎？」這句話呢！「笨蛋藝人」也曾在電視節目上風行一時，現在的綜藝節目更將「笨蛋性格」似的角色視為珍寶，也有一部分人認為「笨蛋＝人見人愛」。

但是就算有些男性會說「笨蛋也很可愛呢〜」，若問他們的真心話，他們卻會異口同聲地說：「可是，我討厭真正的笨蛋。」到底是怎樣啊！那麼，從男性的角度來看，認定不是「笨得很可愛」而是「就是個笨蛋女」的標準在哪裡呢？這次就讓我們來問問東大畢業生的意見吧。

1．將「笨」視為理所當然的事

27歲男性：「並非要求必須充滿智慧、數學很好……等等。可是，我認為擺出『我就是笨啊〜所以我不知道啦〜』這種理所當然的姿態，就會被認定為『笨蛋女』。如果直接詢問不知道或不了解的事，而想要去理解的話就沒問題。但我認為，覺得『什麼都不知道很可愛吧？』的人就是笨蛋。例如『我不清楚政事啦〜、我不知道棒球規則啦〜、我看不懂英文啦〜』這種的，並不會讓人覺得她特別可愛。我覺得不懂沒關係，但是懂的話也很好（笑）」

（《僞證破解家》劇照）

2．不自己思考

26歲男性：「我認為要笨笨的又很可愛，這是聰明人戰略性執行的高水準計劃。有笨笨的但又很可愛形象的人，絕不會是個笨蛋。我覺得最聰明的是『遇見不認識的事物也能利用自己擁有的知識或經驗來推測、思考的人。擁有積極性而運用自己的頭腦思考出答案的人』。如果無法做到這幾件事，不管什麼事都向他人尋求意見『因為我不知道，你想一下〜』，我認為這種坐享其成的人就是笨蛋。」

3．記憶的積極度是零

25歳男性：「我覺得笨笨的人很可愛。就算腦筋不好或學習能力不佳都沒關係。但是，在我已經說明過一次或每次教完就忘記時說『我不知道啊！第一次聽到這種事！』這種話，我就會覺得她果然是笨蛋啊！我覺得如果在乎對方的話，就應該要努力記住、不要這麼快忘記才對。」

我們蒐集到了這3種意見。「我就是走笨蛋角色的路線」這種理所當然的姿態，也許只有本人自己覺得可愛！？