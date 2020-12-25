冬至前分手衰過聖誕變單身？　港男獨自返家做冬　1個原因超慘

大時大節前分手，在喜慶日子變單身難免特別傷痛，但哪個時候分手是最差時機？近日有網民分享家人在冬至聚餐，當眾人獲知弟弟分手時的反應，大嘆「冬至前分手仲慘過聖誕前先分手！」，內容引起熱議，部分網民更是深表共鳴。

有網民撰文指弟弟在冬至前與女友分手，獨自回家吃團年飯，卻被家人「問足成晚」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該網民在香港討論區發文，表示一家人在周日（20日）提早做冬，而弟弟在過去2年冬至都有帶女朋友回家吃飯，今年中秋節也有碰面，但今次弟弟卻獨自現身，引來家人關心。

樓主指，弟弟在吃團年飯時被全家人問足整晚，「由鮑魚食到蘿蔔（我哋食盆菜）」都在應付家人的「炮轟」，最初弟弟只簡單回答指女友沒有時間，直至吃完盆菜，弟弟才鬆口說原來2人在數天前分手，但家人仍繼續追問，「一路問到我（樓主）走都仲問緊」。

樓主最後慨嘆，聖誕節前分手始終是情侶之間的事，無奈冬至前分手卻會變成一家人的事，坦言「細佬真係煩都煩死佢」，並提醒網民「大時大節要食團年飯前，真係要小心」。

不少網民批評樓主的家人在弟弟的傷口上灑鹽，認為既然已分手，便不應「八卦」多問。（資料圖片）

不少網民認為樓主的家人不識時務，在別人傷口上灑鹽，「分咗手仲有乜好講？逼問完兩個又可以好返？有冇理人感受？」、「人哋傷心仲要逼供？」、「屋企人唔識做」；不過也有網民稱家人只是出於關心，「一家人唔比問？你諗法都幾奇怪」、「以後唔好帶另一半返屋企咪免煩囉」。

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