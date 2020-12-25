腥臭無頭魚突然飛入屋　將軍澳居民嬲爆　網民：聖誕老人加餸

年尾流流，見到以下這份「驚喜禮物」，你會有何反應？有網民今日（25日）在facebook貼出1張照片，稱1條鮮魚從天而降飛入屋，而魚頭部已被斬去，收到這份又腥又離奇的「聖誕禮物」，都不知如何是好，遂向網民求教：「請問應該點做？在線等。」

有網民在facebook貼出照片，稱1條鮮魚從天而降飛入屋，但其頭部已被斬去，驚問網民怎辦？（fb群組「將軍澳主場」網友Kyle授權）

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該網民Kyle在fb群組「將軍澳主場」發帖，稱「突發！樓上突然飛條咸（鹹）魚落嚟，請問應該點做？」，附載的照片則顯示1條魚躺在地上，雖然頭部被斬去，肚被劏開，相信內臟已被挖走，但附近並無血迹。

Kyle向《香港01》表示，照片是住在寶盈花園的媽媽早2日拍攝，當日媽媽下班回家時，驚見窗邊地上有1條魚屍，又腥又臭，遂立即掉進垃圾桶內，再下樓向管理處投訴，「佢（媽媽）就覺得好嬲囉，老人家嘛」。Kyle指媽媽未能猜出涉事單位及樓層，但指家中不時都會出現「天降異物」，「飛啲底褲呀個啲落嚟，魚就第一次」，但他本人認為投訴作用不大。

帖文一出得到網民熱烈回應，上載3小時已有超過2000人讚好，有人笑言「自來魚好兆頭」，認為是節日的祝褔，亦有網民說是聖誕老人為他們「加餸」。有人就估計樓上發生了1宗劏魚意外，有人劏魚時手滑「唧咗條魚出窗」，稱曾經見過有師奶在樓下花槽執魚。

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